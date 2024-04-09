«Это страшно»: Глафира Тарханова о браке коллеги с абьюзером

Российская актриса Глафира Тарханова рассказала о браке ее коллеги с супругом-абьюзером. Ее слова приводит издание Hello!.

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Артистка не стала раскрывать имя женщины, однако уточнила, что она принимала участие в кастинге в сериал «Обоюдное согласие». 40-летняя знаменитость подчеркнула, что коллега производила впечатление благополучного человека.

«Когда я проходила пробы в «Обоюдное согласие», случился откровенный разговор с одной актрисой. Она рассказала свою историю взаимоотношений с бывшим мужем, у которого в каждой комнате было заряженное ружье. Это страшно — внешне благополучная жена и мать, а внутри у нее какая-то другая жизнь, в которой столько страха и безысходности», — заявила Тарханова.

В новом сезоне «Обоюдного согласия» режиссера Валерии Гай Германики следователь и правозащитница в исполнении Елены Ханги расследуют дело Марины (Глафира Тарханова), которая с ножом накинулась на супруга — успешного бизнесмена и многодетного отца (Максим Ползиков). В ходе расследования выясняется, что за идеальным фасадом семьи многие годы скрывался абьюз.

Ранее стало известно, что Глафира Тарханова забеременела в пятый раз.