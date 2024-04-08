Роберт Дауни-младший прокомментировал возможность вернуться к роли Железного человека

Американский актёр Роберт Дауни-младший дал большое интервью журналу Esquire. В нём оскароносный артист рассказал о своей карьере и заявил, что с радостью вернётся к роли Железного человека — именно она перезагрузила его карьеру в 2008 году.

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Дауни-младший заявил, что в Голливуде нельзя ставить против Кевина Файги, главы Marvel Studios, потому что тот «всегда побеждает».

Я бы с радостью вернулся [к роли Железного человека]. Это неотъемлемая часть моей ДНК. Эта роль выбрала меня. Я всегда говорю: «Никогда, никогда не ставьте против Кевина Файги». Это проигрышная ставка. Он — владелец. Он всегда побеждает.

Таким образом, Дауни-младший косвенно подтвердил, что может вернуться в киновселенную Marvel в ближайших «Мстителях». Ранее инсайдеры сообщали, что персонаж может вернуться во «Мстителях 5» и «Мстителях: Секретные войны», речь в которых зайдёт о мультивселенных.