Стоянов признался в «дикой неловкости» из-за женских ролей в «Городке»

Актер Юрий Стоянов признался, что ему было неловко играть женские роли в «Городке». В интервью Надежде Стрелец на YouTube он отметил, что для него было важно создавать интересные и запоминающиеся образы, независимо от того, кем они были.

Я всегда испытывал дикую неловкость от этого. До того, как это надо было сделать. В тот момент, когда ты входишь в кадр, — это уже профессия, это просто еще одна роль. Я был изначально вынужден это делать, — сказал Стоянов.

Он подчеркнул, что женские образы для него были просто еще одним испытанием в его профессиональной деятельности. В то же время актер признался, что, играя женские роли, он получил много положительной обратной связи от зрителей. Они ценили его талант и мастерство в том, как он воплотил различные образы на экране.

Он также отметил, что для него было важно отдавать себя искусству вне зависимости от того, насколько сложные или необычные роли ему приходилось играть.

Ранее Стоянов рассказал, как «послал» режиссера Никиту Михалкова по телефону. Во время отдыха на даче он получил звонок от человека с незнакомым голосом, который представился именем режиссера.