Спасал детей от рака, умер от лейкоза: как жил звезда из «Вам и не снилось»

8 апреля исполняется 60 лет со дня рождения актера Никиты Михайловского. Исполнитель роли Ромки Лавочкина из советского фильма «Вам и не снилось...» рано потерял мать, стал известным и умер, не дожив до 30 лет. Он торопился как можно больше успеть. О драматичном пути талантливого актера — в материале NEWS.ru.

Кто помог Михайловскому попасть в кино

Никита Михайловский родился в творческой семье. Его отец Александр Михайловский — режиссер документального кино, мать Алиса — манекенщица. Родители Никиты развелись, когда он был совсем маленьким, мать вышла замуж второй раз за режиссера Виктора Сергеева.

Никита принял биологического отца и общался с отчимом, но в их отношениях все было непросто. Когда юноша получал паспорт, то сменил фамилию на Михайловский, а отчество взял отчима — Викторович.

Мать устроила сына в модельное агентство, и уже в пять лет мальчик выходил на подиум и зарабатывал деньги. Благодаря Виктору Сергееву он рано начал сниматься в кино. Никита дебютировал в приключенческом фильме «Ночь на 14-й параллели», тогда ему было всего восемь лет. Сначала Михайловский снимался в основном в эпизодических ролях, он сыграл первую главную в фильме «Дети как дети» в 14 лет, его партнером по съемочной площадке стал Александр Калягин.

В чем успех фильма «Вам и не снилось...»

Многие зрители помнят Михайловского по его звездной роли Ромки Лавочкина из «Вам и не снилось...» режиссера Ильи Фрэза. Его герой влюбился в девочку Катю, но родители подростков были против их встреч и пытались их разлучить.

Картина была очень популярна, в 1981 году журнал «Советское кино» назвал ее лучшим фильмом. Ленту даже показывали в США, правда, под другим названием, более понятным американской аудитории, — Love and Lies («Любовь и обман»).

Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что успех «Вам и не снилось...» заключается в том, что это «один из самых честных фильмов советского экрана», и, конечно же, в потрясающей игре 16-летнего Никиты Михайловского.

«В нем, несмотря на различные проблемы с цензурой, авторам удалось сказать все, что они хотели. Михайловский создал замечательный образ, очень живой, настоящий. Он сыграл абсолютно достоверно, веришь каждому его слову и движению», — поделился мнением с NEWS.ru кинокритик Шнейдеров.

«Мы рыдали — он был совершенством!»

Возлюбленную Ромки Лавочкина Катю в фильме сыграла актриса Татьяна Аксюта. На тот момент ей было 23 года, но выглядела она очень молодо, как школьница, хотя уже успела окончить ГИТИС и выйти замуж за Юрия Аксюту.

В «Вам и не снилось...» также снялись Ирина Мирошниченко, Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Соловей и Альберт Филозов. Но Михайловский поразил даже создателя повести, по которой снимали фильм.

«Мы рыдали — он был совершенством! Казалось, что юный 16-летний подросток знает о любви больше, чем его замужняя партнерша. Он не актерствовал, он просто жил в кадре, пропуская через себя все эмоции своего героя, буквально перерождаясь в него», — рассказывала сценарист и автор повести «Вам и не снилось...» Галина Щербакова.

Татьяна Аксюта тоже была под впечатлением от актерской игры своего партнера, который был младше нее на восемь лет.

«А что до актерского опыта, то у меня уже было театральное образование, я уже знала, что такое сцена, но в кино-то снималась впервые и, глядя на Никиту на площадке, думала: как он играет! Знает, что такое камера, как существовать в кадре. На него можно было положиться. Причем он, как и Лена Майорова, моя однокурсница, тоже снимавшаяся в нашем фильме, мог все сделать сразу. До меня же только на втором-третьем дубле доходило, как надо играть», — рассказывала актриса в интервью «Снобу».

Как Никита Михайловский потерял мать

Уже после выхода фильма «Вам и не снилось...» на экраны Михайловский пережил большую трагедию — у него умерла мать. У женщины было заболевание сердца, ей нельзя было рожать. В то время мать Никиты уже развелась с его отчимом Виктором Сергеевым, о ней заботился сын. Правда, отец и отчим его не бросили, помогали.

«Никита был очень добрым и светлым человеком. Ему было очень тяжело переживать подростковый период, отношения с отцом, а потом болезнь и смерть матери. Он чувствовал себя одиноким и говорил об этом», — рассказала NEWS.ru Ирина Каверзина, мачеха Михайловского, жена его отчима Виктора Сергеева.

Однокурсница Михайловского Ольга Гроза согласна с предыдущим спикером.

«Никита тяжело пережил смерть матери, он сам хотел умереть в тот момент», — отметила Гроза.

Чем Михайловский занимался после выхода фильма «Вам и не снилось...»

После окончания школы Михайловский легко поступил в ЛГИТМИк и окончил его в 1986 году. В 1980-х его большая ленинградская квартира стала местом тусовок творческой молодежи.

Он также снялся в нескольких картинах: «Акселератка», «Зонтик для новобрачных», «Мисс миллионерша», но такого громкого успеха, как после картины «Вам и не снилось...», они Михайловскому не принесли.

Симпатичный молодой актер после выхода фильма «Вам и не снилось...» стал кумиром молодежи и нравился советским девушкам.

«Алиса (мать Никиты. — NEWS.ru) рассказывала, что письма для Никиты мешками приносили с „Ленфильма“ им домой — они жили рядом», — рассказала Ольга Гроза.

Михайловский выбрал в жены не поклонницу, а однокурсницу. В 22 года он заключил брак с Анастасией Сорочан. Пара расписалась в ЗАГСе, когда актриса была беременна и скоро должна была родить.

Через три года пара развелась. После расставания актер принимал участие в воспитании дочери, а бывшая жена сохранила с ним дружеские отношения.

Второй супругой Михайловского стала художник по костюмам Екатерина.

«Они хорошо жили вместе, совпадали во многом», — рассказала Ирина Каверзина.

Екатерина писала картины, и Никита тоже. Пара провела несколько выставок его работ, средства от их продажи они направили в фонд помощи онкобольным детям.

Как Михайловский узнал о раке

У Михайловского обнаружили лейкоз в предпоследней стадии в 1990 году.

«Никита заболел ангиной зимой, его долго лечили от нее и, когда сделали анализ крови, поставили этот диагноз. Самому Никите о нем не говорили, но родственники окружили его вниманием, начали без конца ездить к нему в больницу, а он не мог понять, что происходит», — поделилась воспоминаниями Каверзина.

По словам мачехи, Михайловский мужественно принял новость о смертельном заболевании, «без внешних проявлений трагедии». Друзья и первая жена Анастасия в документальном фильме о нем

«Я буду вам сниться...» рассказывали, что он даже был весел и относился спокойно к предстоящей смерти.

Кто собирал деньги на лечение Михайловского

«О его болезни рассказал Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в программе „600 секунд“ и объявил сбор средств. Для контакта дали наш домашний телефон, и я отвечала на звонки. Почти ничего не собрали, деньги на лечение выделило Госкино», — рассказала NEWS.ru Каверзина.

Никита в сопровождении Екатерины отправился в Лондон на лечение, там ему должны были сделать операцию по пересадке костного мозга. По словам Каверзиной, пока Никиту готовили к операции, ему стало хуже. 8 апреля актер отметил 27-й день рождения, а спустя 13 дней его не стало.

Михайловского похоронили на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге, где находятся могилы многих знаменитостей.

Почему все считали Михайловского старым

Родственники, друзья, жены, преподаватели театрального вуза говорят, что Михайловский производил впечатление человека не по годам мудрого и старого.

«Мы сидели с ним в большой аудитории, с одной стороны — Никита, с другой стороны — я. У меня было такое ощущение, что передо мной сидит очень мудрый старик, который очень образован, очень много знает, и мне стало страшно», — говорила в документальном фильме «Я буду вам сниться...» преподаватель кафедры сценической речи СПбГАТИ Марина Пронина. «Никита был уже очень старый человек. Он прожил очень много жизней, видимо, к тому моменту, когда родился на свет. [Сверстники] его называли дедушкой», — сказала в том же фильме однокурсница и первая жена Михайловского Анастасия. «Я была старше его на два года, но у меня было ощущение, что я глупая девочка, а он очень зрелый человек. Надо сказать, я многому у него научилась», — подтвердила NEWS.ru Ольга Гроза.

До последней минуты с Михайловским была его вторая жена Екатерина. Каждый день она рисовала портрет мужа, и с каждым днем он становился на нем все старше и старше, словно на его лице проступал настоящий возраст его души.

Откуда у Михайловского внебрачный сын

После смерти актера выяснилось, что у него есть внебрачный сын Сергей Туляев. Мать долгие годы скрывала от мальчика, кто его отец, видимо, не сказала о нем и Никите.

«Никита очень любил Сонечку. Мне кажется, и сына, если бы он о нем знал, он не обделил бы вниманием», — высказывала свое мнение Ирина Каверзина.

Сергей Туляев познакомился и дружит со своей сестрой Софьей Михайловской.

«Соня ищет себя. Оно долгое время жила в Австралии, там вышла замуж и за австралийца, они переехали в Петербург», — рассказала мачеха Михайловского.

Кем бы стал Михайловский сейчас

Шнейдеров считает, что если бы Михайловский выжил, вряд ли бы он еще снимался.

«Известно много примеров, когда молодые люди начинали блестяще, но где сейчас, например, Маколей Калкин?» — высказал мнение кинокритик.

Однокурсница Михайловского Гроза уверена, что ее друг вряд ли бы сконцентрировался на актерстве: он был талантлив в разных сферах.