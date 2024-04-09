Роберт Дауни-младший скучает по Железному Человеку — он хочет вернуться к роли
Роберт Дауни-младший дал большое интервью журналу Esquire. В ходе беседы после того, как актер получил «Оскар», ему задали вопрос о возвращении во вселенную Marvel. Оказывается, Дауни-младший скучает по роли Железного Человека:
Вернулся бы (к роли Тони Старка) с огромным удовольствием. Это неотъемлемая часть моей ДНК. Эта роль выбрала меня. И я всегда говорил никогда не ставить против Кевина Файги (президент Marvel Studios). Это проигрышная ставка. Он всегда выигрывает.
Его коллега, актриса Гвинет Пэлтроу, также рассказала о любви Дауни-младшего к импровизации:
Я думаю, что Роберту важно чувствовать, что текст свежий — только тогда он считает его «живым». Он дает строкам свежесть тем, что создает ощущение, что они были только что придуманы. Очень многие известные цитаты были написаны за десять минут до того, как он их произнес.