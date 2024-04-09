Роберт Дауни-младший скучает по Железному Человеку — он хочет вернуться к роли

Роберт Дауни-младший дал большое интервью журналу Esquire. В ходе беседы после того, как актер получил «Оскар», ему задали вопрос о возвращении во вселенную Marvel. Оказывается, Дауни-младший скучает по роли Железного Человека:

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Вернулся бы (к роли Тони Старка) с огромным удовольствием. Это неотъемлемая часть моей ДНК. Эта роль выбрала меня. И я всегда говорил никогда не ставить против Кевина Файги (президент Marvel Studios). Это проигрышная ставка. Он всегда выигрывает.

Его коллега, актриса Гвинет Пэлтроу, также рассказала о любви Дауни-младшего к импровизации: