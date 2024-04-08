Уилл Смит трогательно обратился к Джеки Чану в день его 70-летия

7 апреля звезда боевиков отметил день рождения. Джеки Чан и Уилл Смит давно дружат, а после совместных съёмок в фильме «Каратэ-пацан» они и вовсе стали практически членами семей друг друга. В честь дня рождения друга Смит опубликовал у себя в социальных сетях трогательный пост.

© GARETH CATTERMOLE/GETTY IMAGES

С днём рождения моего дорогого друга Джеки Чана! Помимо всего того, что ты сделал для меня во время съёмок, я благодарю тебя за наши классные моменты вместе и за помощь в воспитании моего сына Джейдена. Время, проведённое с тобой, оказало невероятное влияние на мою семью. Мы все желаем тебе огромной любви и всего самого светлого в новом году твоей жизни, — написал Смит.

Совместная работа принесла актёрам невероятный успех. В мировом прокате «Каратэ-пацан» собрал $359 миллионов. Сейчас Джеки Чан активно принимает участие в съёмках второй части ленты. Премьера фильма запланирована на 7 июня 2024 года.