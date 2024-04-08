Джеки Чан ответил на слухи о проблемах со здоровьем

Китайский и американский актер Джеки Чан объяснил свой постаревший внешний вид необходимостью вжиться в образ героя для съемок в новом фильме. Он написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что у друзей и фанатов нет необходимости беспокоиться о его здоровье.

"Не так давно многие мои друзья увидели в интернете свежие фото со мной, и они все забеспокоились о моем здоровье. Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать всем: не беспокойтесь! Это просто внешность героя в моем последнем кино", - написал актер. "Моя роль требует от меня белых волос, белой бороды и старого вида. В течение многих лет я всегда хотел пробовать в кино что-нибудь новое, независимо от того, сложные ли это трюки или необычная внешность героя", - добавил он.

Как напомнил актер, его творческий путь длится уже 62 года, поэтому он ценит то, что до сих пор может принимать участие в съемках.

Джеки Чан, которому накануне исполнилось 70 лет, рассказал, что до сих пор не может привыкнуть к своему возрасту.

"Каждый раз, когда я слышу это число, мое сердце на мгновенье замирает - неужели мне уже 70? После того как я оправляюсь от шока, второе, что приходит мне на ум, это слова моего старшего брата. Саммо Хун (режиссер и постановщик боевых сцен - прим. ТАСС) однажды сказал: "Дожить до старости - это счастье". Особенно для нас, каскадеров: мы и не знаем, насколько нам повезло, что мы смогли дожить до старости", - написал он.

В 2016 году Джеки Чан был удостоен почетного "Оскара" за вклад в киноиндустрию. Имя актера увековечено на "Аллее славы" в Голливуде и на "Авеню звезд" в Гонконге.