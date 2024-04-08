«Власть Украины упивается своей хитростью»: как живет актер Евгений Стеблов

Звезда фильма «Я шагаю по Москве» Евгений Стеблов недавно перенес операцию. Как сейчас живет актер, что он говорил о событиях на Украине, в каких проектах сейчас принимает участие?

Чем знаменит Евгений Стеблов, личная жизнь

Будущий артист родился 8 декабря 1945 года в Москве в семье радиоинженера Юрия Стеблова и учительницы Марты Стебловой. В 1966 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. С этого же года служил актером Московского театра имени Ленинского комсомола, в 1967–1968 годах — актер Центрального театра Советской армии, с 1969 года — актер Театра имени Моссовета.

Первой большой ролью Стеблова в кино стал Саша Шаталов в знаменитой комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» (1963 год). После этого актер сыграл во множестве популярных картин, таких как «Принцесса на горошине», «По семейным обстоятельствам», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» и других.

Стеблов — режиссер ряда спектаклей, автор повести «Возвращение к ненаписанному» (1983 год) и статей. В 2001 году был ведущим телеигры «Клад графа N» на телеканале «ТВ Центр».

За свой вклад в развитие отечественной культуры получил множество наград и признаний. В частности, в 1983 году Стеблов был удостоен звания заслуженный артист РСФСР, а в 1993 году стал народным артистом России.

Стеблов дважды женат. Его первая любовь Татьяна Осипова скончалась в 2010 году. Спустя некоторое время актер женился второй раз — избранницей стала Любовь Глебова.

Сын Стеблова и Осиповой Сергей окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, был актером, сценаристом, режиссером, продюсером. В 2010 году ушел в Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь.

Что известно о здоровье Стеблова

В ноябре 2023 года Стеблов признался, что недавно перенес сложную операцию. Он отметил, что сейчас чувствует себя хорошо.

«Я был в больнице, делал операцию. Теперь вот восстанавливаюсь дома. Ничего катастрофического не произошло — все в рамках возрастных изменений. Сейчас чувствую себя более-менее хорошо», — рассказал артист изданию «Абзац».

При этом Стеблов не стал раскрывать, с каким именно диагнозом он был госпитализирован и что его беспокоило.

Что Стеблов говорил об Украине

В марте 2014 года Стеблов поддержал возвращение Крыма в состав России, подписав соответствующее письмо президенту РФ Владимиру Путину. Спустя год он принял участие в шествии «Бессмертного полка». Как отмечал артист, эта акция позволила России выиграть информационную войну.

«Противопоставить нечего с другой стороны. Но это абсолютная инициатива снизу, и самое главное, что там была молодежь, это очень важно. Причем никакого ложного пафоса в этой толпе не было, люди продемонстрировали свое участие в истории страны. Действительно, почти каждая семья участвовала», — заявил Стеблов в беседе с изданием pravda.ru.

В этом же интервью актер высказался и о событиях, происходящих тогда на Украине. Стеблов указывал, что киевская власть теряет свою страну и подводит «даже своих хозяев».

«То, что происходит на Украине, это настолько подло и глупо. Эта дурь обернулась кровью и развязанной войной. И киевская власть упивается своей хитростью. Но хитрость, как известно, ум дурака. И в результате все очень глупо, они же теряют свою страну. И участвуя в каком-то геополитическом заказе, они подводят даже своих хозяев, потому что уж очень омерзительно это происходит», — подчеркивал он.

Где сейчас Стеблов

13 апреля на Первом канале покажут выпуск программы «Эксклюзив» с ведущим Дмитрием Борисовым, гостем которого станет Стеблов.

«Евгений Стеблов — один из самых необычных артистов России. Его прославили роли, где он выглядел растерянным и несчастным. „Я шагаю по Москве“, „По семейным обстоятельствам“ — в этих фильмах он пробудил к своим героям поистине всенародное сочувствие. Но как складывались отношения в семье самого Евгения Стеблова? Наш эксклюзив — интервью артиста, который играл с самыми красивыми женщинами страны и при этом сохранил верность своей единственной. Что принесла его верность к финалу жизни? Почему не удалось избежать трагедии?» — отмечается в анонсе шоу на сайте телеканала.

Также Стеблов продолжает творческую работу. В 2023 году на экраны вышел сериал «Лето в городе», в котором он принял участие. В сентябре текущего года ожидается премьера фильма «Смотри на меня», в котором Стеблов сыграл одну из главных ролей.

Также артист продолжает играть в спектаклях. В ближайшее время в Театре имени Моссовета пройдут постановки «Соло для часов с боем» (21 апреля и 14 мая) и «Не все коту масленица» (30 апреля и 22 мая) с его участием. Кроме того, Стеблов 11 мая сыграет в спектакле «Земля Эльзы» в театре Et Cetera.