Почему Иван Ургант за два года резко сдал

Раньше мы видели Ивана Урганта ежедневно на телеэкранах, поэтому он был привычен, как пейзаж за окном. Теперь телеведущий редко появляется в свете и в соцсетях. И те, кто давно его не видел, отмечают, что Иван сильно изменился – и явно не в лучшую сторону. Как будто бы в один момент резко сдал. Так ли это на самом деле? Действительно ли Иван выглядит старше своего возраста? Что можно посоветовать ему сделать? На эти вопросы сайт «Страсти» попросил ответить известного пластического хирурга, врача дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову.

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«Ургант — типичный пример того, как выражение лица может изменить человека и поменять наше восприятие его. Лично я всегда воспринимала Ивана как очень молодого мужчину. Всегда. Просчитать его возраст казалось маловероятным. Я это связываю с имиджем Урганта. Мы его всегда видели веселым, беззаботным, улыбающимся, юморным, в хорошем расположении духа. Когда пару лет назад по разным причинам Ургант ушел с телевидения, резко поменялись не столько его внешность, сколько наше восприятие его самого. Иван уже стал восприниматься не молодым балагуром, а серьезным мужчиной средних лет».

Специалист считает, что это связано с последними появлениями мужчины на публике. Ранее зрители наблюдали за ним на телевидении, а теперь в более бытовых ситуациях или на скорбных мероприятиях. При этом Иван все чаще появлялся с хмурым и безрадостным выражением лица.

«Как-то сразу стали бросаться в глаза и пробивающаяся седина, и отсутствие объемов тканей», – говорит хирург.

Сказать, что случилось с Ургантом за два года – непросто. То ли он объективно постарел и стал выглядеть хуже, то ли у людей поменялось восприятие.

«На самом деле, проанализировав его внешность, я бы сказала, что он не нуждается в каких-то пластических операциях. На мой взгляд, ему не нужна ни подтяжка, ни какие-то серьезные хирургические вмешательства. Единственное, что бы я ему порекомендовала — в небольших объемах контурное моделирование в области средней трети лица и в скуловой зоне, чтобы восполнить дефицит ткани, который как раз связан с возрастными изменениями. В остальном, если не брать его нынешнюю хмурость и даже серость, я бы сказала, что выглядит он очень и очень неплохо».

Ранее косметолог Мадина Байрамукова раскрыла проблему с лицом Марии Мироновой.