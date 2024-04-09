Возлюбленная Роберта Паттинсона показала фигуру в белье после родов

Актриса и модель Сьюки Уотерхаус показала, как выглядит ее фигура после рождения ребенка. Возлюбленная Роберта Паттинсона опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На снимках 32-летняя Сьюки Уотерхаус предстала в нижнем белье. Актриса надела светлый бюстгальтер и серые трусы с завышенной талией. Возлюбленная Роберта Паттинсона дополнила образ кардиганом. Она позировала с распущенными волосами и без макияжа. Модель стояла в ванной комнате и держала в руке бутылочку для ребенка.

Сьюки Уотерхаус встречается с актером Робертом Паттинсоном с 2018 года. В декабре 2022-го знаменитости дебютировали как пара на показе Dior в египетском городе Гиза. 19 ноября Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В конце марта стало известно, что у влюбленных произошло пополнение. Папарацци засняли их с коляской.

Недавно возлюбленная Роберта Паттинсона опубликовала первое фото с ребенком. Актриса позировала на пленочном снимке с новорожденным на руках. Пол малыша и его имя остаются неизвестными.