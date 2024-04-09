Звезда «Улиц разбитых фонарей» раскритиковала образ героини «Маши и Медведя»

Заслуженная артистка РФ, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова высказалась о главной героине мультфильма «Маша и Медведь». Ее слова приводит издание «Абзац».

По словам актрисы, мультфильм показывает огромное количество мудрости, доброты и хорошего отношения к животным. При этом знаменитость недовольна образом главной героини, которая проживает без родителей.

«В мультфильме «Маша и Медведь» огромное количество мудрости, доброты, хорошего отношения к животным. Я его обожаю, хотя меня пугает большая голова Маши и то, почему она живёт одна, без родителей», — заявила Мельникова.

Артистка отметила, что в настоящий момент не хватает анимации, в которой пропагандировалась бы доброта. Звезда уточнила, что современные художники слишком много внимания акцентируют на образах монстров вместо более созидательных персонажей.

Напомним, «Маша и Медведь» — российский мультфильм, созданный анимационной студией «Анимаккорд». Показ начался 7 января 2009 года. Мультфильм посвящен дружбе бывшего циркового артиста Медведя и девочки по имени Маша, которая не дает скучать не только животному, но и всем лесным жителям.

Ранее стало известно, что умная колонка «Алиса» изменила свой скандальный ответ про героиню мультфильма «Маша и Медведь».