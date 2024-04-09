Актриса Кэмерон Диаз вместе с мужем Мэдденом обратилась к психологу

Голливудская актриса Кэмерон Диаз и ее супруг, музыкант Бенджи Мэдден, обратились к психологу. Об этом сообщает OK!

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Инсайдер из близкого окружения пары заявил, что актриса и музыкант обсуждают свои трудности в браке с семейным психологом. По словам источника, Кэмерон Диаз уехала из Голливуда, потому что захотела заняться своим ментальным здоровьем.

«Кэмерон сказала своим друзьям, что они (с мужем) ходят вместе к специалисту. Это помогает им решать проблемы в отношениях до того, как они станут серьезными», — рассказал инсайдер.

Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден женаты с 2015 года. В 2019 году голливудская актриса впервые стала мамой — она родила дочь. Девочку назвали Рэддикс. После замужества знаменитость перестала сниматься в кино, однако недавно заявила о своем возвращении.

Несколько недель назад Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден во второй раз стали родителями. У пары появился сын. Супруги назвали мальчика Кардиналом. Актриса и музыкант держали в тайне новость и только спустя время поделились ей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). При этом обычно они ничего не рассказывают о личной жизни.