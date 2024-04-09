Никита Ефремов рассказал, почему боится заводить детей

Он подчеркнул, что в будущем хочет наследников. Но пока не готов к этому шагу. По его словам, он боится, что у ребенка могут возникнуть проблемы из-за семьи Ефремова. Ведь в актерской династии столько всего происходит.

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В беседе с Владом Агановым в YouTube-шоу, Ефремов-младший отметил, что его сильно волнует статус отца Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП.

Актер также рассказал об отношениях с возлюбленной художницей Ольгой Шурыгиной, с которой они совместно проживают с октября прошлого года.

Никита Ефремов отметил, что учится не раздражаться по пустякам и не устраивать скандалов из-за мелочей. Со слов актера, в семейной жизни он взял курс на принятие и терпимость.