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Актер Михаил Горевой — о новом фильме, культуре и новом поколении актеров

Приключенческий фильм «Золото Умальты» вышел на экраны кинотеатров. Это история похищения 40 пудов (652 килограммов) драгоценного металла накануне революции 1917 года. «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом Михаилом Горевым, сыгравшим в картине одну из ключевых ролей — крестьянина Киприяна.

Актер Михаил Горевой — о новом фильме, культуре и новом поколении актеров
© Вечерняя Москва

— Михаил Витальевич, чем вам был интересен проект?

— Прежде всего была интересна сама фактура. Это ироничная история. С режиссером Андреем Богатыревым мы очень сдружились во время съемок фильма «Красный призрак». Я не устаю убеждаться — в разных жанрах он работает вдохновенно, ярко, и у него получается самобытное кино.

— Вы играете Киприяна — крестьянина, который спорит о губительной революции с героем Павла Деревянко и говорит о святой Руси. Он выступает как пророк?

— Кстати, фильм начинается именно с нашей сцены. На фоне заснеженной России, бескрайней, едет телега неизвестно куда, и там сталкиваются два мнения.

Киприян высказывает исконно русскую, корневую позицию, а персонаж Паши Деревянко — хулиганскую, революционную. Такой ход уже был в истории кинематографа. Вспомните «Мимино», когда персонажи Фрунзика Мкртчяна и Вахтанга Кикабидзе едут на большом самосвале и обсуждают, где вода лучше.

В «Золоте Умальты» такой же прием. У нас это философский разговор, столкновение русских идей, мировоззрений. Это все складно по мысли, стилю, уму. Кино же еще умным должно быть.

— Русскую культуру отменить не получилось, но международные связи все еще не восстановлены. До начала спецоперации вы много работали за рубежом. Не скучаете по тем временам?

— Предполагать, что вообще возможно было отменить русскую культуру, — то же самое, как пытаться отменить северный ветер. Можно отменить конкретных артистов. Меня уважали, я работал с кинематографистами первого эшелона: Джеки Чаном, Стивеном Спилбергом, Пирсом Броснаном. Сейчас да, нас не зовут. Но и дома достаточно проектов. Надеюсь, что придет другое время. В конце концов, кто может сыграть русского злодея лучше, чем русский артист?

— Вы преподаете во ВГИКе. Видите ли общие черты поколения будущих артистов?

— К сожалению, информационная революция принесла в наши руки гаджеты. Почему-то люди считают, что это палочка-выручалочка. Аналоговость мышления исчезает, и вырабатывается другой образ общения, появляются новые способы коммуникации. Я это замечаю и думаю, что через 50 лет будут совсем иные люди. Но я все равно тяну студентов к аналоговости, к душе. Объясняю, как это — «дышать душой», и все время этого от них требую! Но это нормальный процесс. Времена меняются, а люди остаются, по-прежнему любят и ненавидят. Пока будут живы люди — будет жив и театр!

— Какие проекты с вашим участием скоро ждать?

— Мы совсем недавно выпустили антрепризную постановку в независимом Театре Сергея Янковского — «Один на один». Я очень увлечен студентами и разрабатываю новую театральную форму.

Она состоит в том, что спектакли будут короткие, хлесткие. Мы уже убедились, что зрители привыкли удерживать внимание 52 минуты — это время, которое длится одна серия сериала. Исходя из этого, надеюсь, предложу через год новое театральное блюдо.

ДОСЬЕ

Михаил Горевой родился 19 мая 1965 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ. В его фильмографии более 120 ролей в отечественных и зарубежных кинолентах, среди которых «Отпетые напарники», «Шпионский мост», «Закон Мерфи», «Телохранитель киллера», «Екатерина. Взлет», «Непрощенный», «Чикатило», «Красный призрак» и другие.

Работал таксистом

В начале 1990-х годов Михаил Горевой вместе с семьей уехал в США, где прожил четыре года. Чтобы быстрее освоить английский язык, работал официантом и таксистом. А в Школе Станиславского в Бостоне под руководством Олега Павловича Табакова был ассистентом-переводчиком у артиста Авангарда Леонтьева.

Кинодебют

Первая картина с участием Михаила Горевого — драма «Шаг» 1988 года советско-японского производства. В съемках были заняты Леонид Филатов, Комаки Курихара, Олег Табаков, Масаки Тэрасома, Елена Яковлева и Гарик Сукачев. Горевой исполнил роль Веньки-лаборанта.

Счастливый дедушка

С бывшей женой, актрисой Анной Марголис, Михаил прожил 14 лет. В браке родились двое детей — Дарья и Дмитрий. Дочь подарила артисту внуков Александру и Романа. Также у Горевого есть дочь Софья, которую в 2012 году родила декоратор Олеся Маркелова.

Предательство друга

После развода с Анной Марголис артист сблизился с театральной актрисой Марией Саффо. Пара строила общие планы на будущее, но союз распался по вине актера Павла Майкова, которого Михаил долгие годы считал близким другом. Выяснилось, что у Марии и Павла был тайный роман. И в результате Саффо ушла к Майкову и вышла за него замуж.

Вместе с Джеки Чаном

В зарубежной карьере Михаилу Горевому повезло. Он работал с главными звездами. Например, в фильме «Отпетые напарники» (2016), сыграл вместе с гонконгским актером и каскадером Джеки Чаном. Горевой исполнил роль русского злодея по имени Дима.

Агенты 007

Михаил Горевой снимался в знаменитой многосерийной саге о Джеймсе Бонде. В части «Умри, но не сейчас» (2022) он сыграл русского изобретателя Влада Попова.

Актеры
Непрощенный
Шпионский мост
Отпетые напарники
Телохранитель киллера
Мария Саффо
Комаки Курихара
Сергей Янковский
Леонид Филатов
Павел Майков
Андрей Богатырев
Вахтанг Кикабидзе
Павел Деревянко
Фрунзик Мкртчян
Стивен Спилберг
Гарик Сукачев
Елена Яковлева
Олег Табаков