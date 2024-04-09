Актер Михаил Горевой — о новом фильме, культуре и новом поколении актеров

Приключенческий фильм «Золото Умальты» вышел на экраны кинотеатров. Это история похищения 40 пудов (652 килограммов) драгоценного металла накануне революции 1917 года. «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом Михаилом Горевым, сыгравшим в картине одну из ключевых ролей — крестьянина Киприяна.

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— Михаил Витальевич, чем вам был интересен проект?

— Прежде всего была интересна сама фактура. Это ироничная история. С режиссером Андреем Богатыревым мы очень сдружились во время съемок фильма «Красный призрак». Я не устаю убеждаться — в разных жанрах он работает вдохновенно, ярко, и у него получается самобытное кино.

— Вы играете Киприяна — крестьянина, который спорит о губительной революции с героем Павла Деревянко и говорит о святой Руси. Он выступает как пророк?

— Кстати, фильм начинается именно с нашей сцены. На фоне заснеженной России, бескрайней, едет телега неизвестно куда, и там сталкиваются два мнения.

Киприян высказывает исконно русскую, корневую позицию, а персонаж Паши Деревянко — хулиганскую, революционную. Такой ход уже был в истории кинематографа. Вспомните «Мимино», когда персонажи Фрунзика Мкртчяна и Вахтанга Кикабидзе едут на большом самосвале и обсуждают, где вода лучше.

В «Золоте Умальты» такой же прием. У нас это философский разговор, столкновение русских идей, мировоззрений. Это все складно по мысли, стилю, уму. Кино же еще умным должно быть.

— Русскую культуру отменить не получилось, но международные связи все еще не восстановлены. До начала спецоперации вы много работали за рубежом. Не скучаете по тем временам?

— Предполагать, что вообще возможно было отменить русскую культуру, — то же самое, как пытаться отменить северный ветер. Можно отменить конкретных артистов. Меня уважали, я работал с кинематографистами первого эшелона: Джеки Чаном, Стивеном Спилбергом, Пирсом Броснаном. Сейчас да, нас не зовут. Но и дома достаточно проектов. Надеюсь, что придет другое время. В конце концов, кто может сыграть русского злодея лучше, чем русский артист?

— Вы преподаете во ВГИКе. Видите ли общие черты поколения будущих артистов?

— К сожалению, информационная революция принесла в наши руки гаджеты. Почему-то люди считают, что это палочка-выручалочка. Аналоговость мышления исчезает, и вырабатывается другой образ общения, появляются новые способы коммуникации. Я это замечаю и думаю, что через 50 лет будут совсем иные люди. Но я все равно тяну студентов к аналоговости, к душе. Объясняю, как это — «дышать душой», и все время этого от них требую! Но это нормальный процесс. Времена меняются, а люди остаются, по-прежнему любят и ненавидят. Пока будут живы люди — будет жив и театр!

— Какие проекты с вашим участием скоро ждать?

— Мы совсем недавно выпустили антрепризную постановку в независимом Театре Сергея Янковского — «Один на один». Я очень увлечен студентами и разрабатываю новую театральную форму.

Она состоит в том, что спектакли будут короткие, хлесткие. Мы уже убедились, что зрители привыкли удерживать внимание 52 минуты — это время, которое длится одна серия сериала. Исходя из этого, надеюсь, предложу через год новое театральное блюдо.

ДОСЬЕ

Михаил Горевой родился 19 мая 1965 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ. В его фильмографии более 120 ролей в отечественных и зарубежных кинолентах, среди которых «Отпетые напарники», «Шпионский мост», «Закон Мерфи», «Телохранитель киллера», «Екатерина. Взлет», «Непрощенный», «Чикатило», «Красный призрак» и другие.

Работал таксистом

В начале 1990-х годов Михаил Горевой вместе с семьей уехал в США, где прожил четыре года. Чтобы быстрее освоить английский язык, работал официантом и таксистом. А в Школе Станиславского в Бостоне под руководством Олега Павловича Табакова был ассистентом-переводчиком у артиста Авангарда Леонтьева.

Кинодебют

Первая картина с участием Михаила Горевого — драма «Шаг» 1988 года советско-японского производства. В съемках были заняты Леонид Филатов, Комаки Курихара, Олег Табаков, Масаки Тэрасома, Елена Яковлева и Гарик Сукачев. Горевой исполнил роль Веньки-лаборанта.

Счастливый дедушка

С бывшей женой, актрисой Анной Марголис, Михаил прожил 14 лет. В браке родились двое детей — Дарья и Дмитрий. Дочь подарила артисту внуков Александру и Романа. Также у Горевого есть дочь Софья, которую в 2012 году родила декоратор Олеся Маркелова.

Предательство друга

После развода с Анной Марголис артист сблизился с театральной актрисой Марией Саффо. Пара строила общие планы на будущее, но союз распался по вине актера Павла Майкова, которого Михаил долгие годы считал близким другом. Выяснилось, что у Марии и Павла был тайный роман. И в результате Саффо ушла к Майкову и вышла за него замуж.

Вместе с Джеки Чаном

В зарубежной карьере Михаилу Горевому повезло. Он работал с главными звездами. Например, в фильме «Отпетые напарники» (2016), сыграл вместе с гонконгским актером и каскадером Джеки Чаном. Горевой исполнил роль русского злодея по имени Дима.

Агенты 007

Михаил Горевой снимался в знаменитой многосерийной саге о Джеймсе Бонде. В части «Умри, но не сейчас» (2022) он сыграл русского изобретателя Влада Попова.