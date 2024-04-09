Актриса Джулианна Мур показала фото своей дочери Лив

Голливудская актриса Джулианна Мур показала поклонникам, как выглядит ее дочь Лив Фрейндлих. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

63-летняя Джулианна Мур публично поздравила свою дочь с 22-летием. По случаю дня рождения актриса поделилась снимками девушки. На одном из кадров Лив Фрейндлих была запечатлена в черной кожаной куртке. Она сидела в ресторане и улыбалась в камеру.

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«С 22-м днем рождения, Лив. Ты уже большая, но всегда будешь моей малышкой. Я так тебя люблю, спасибо за то, что ты — дочь моей мечты. Я так жду всего, что принесет тебе этот год», — написала Джулианна Мур.

Поклонники отметили, что девушка очень похожа на свою маму.

«Она выглядит как ты, такая же прекрасная», «Это просто ты», «Близнецы», «Она твоя копия», «Вы очень похожи», — писали в комментариях.

В конце февраля Джулианна Мур стала лицом выпуска журнала Another Magazine. Знаменитость позировала в черных брюках и рубашке, которые дополнили кожаный галстук и классические ботинки. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали макияж с бордовой помадой и бровями-ниточками. Фотографом выступил Крэйг МакДин.