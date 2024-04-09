Актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков умер на 58-м году жизни

9 апреля в возрасте 57 лет скончался заслуженный артист РФ, знаменитый советский российский дрессировщик диких животных и актер Андрей Клыков. В сентябре ему могло бы исполниться 58 лет.

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Андрей Клыков в 1987 году окончил ГУЦЭИ имени Румянцева (Карандаша). Еще студентом был принят на работу акробатом в номер "Дамы и гусары".

В 1998-м, пройдя стажировку в номерах под руководством заслуженного артиста России Филатова в качестве дрессировщика, создал собственный номер - "Медведи-акробаты". С 2001 года Клыков принял руководство номером "Леопарды на свободе", работал дрессировщиком в номере "Экзотическая группа животных", руководил аттракционом "А, Ля Русс", который по признанию экспертов "был выполнен в лучших традициях старого русского цирка на высочайшем современном уровне".

В 2000-м снялся в третьем сезоне "Улиц разбитых фонарей", сыграв милиционера с обезьяной.

Об уходе артиста сообщили в "Госцирке".

Причина смерти и обстоятельства не названы. О дате и времени похорон будет объявлено дополнительно.