Актер Аарон Тейлор-Джонсон появился на публике со своей супругой

В Лондоне во время премьеры байопика о жизни певицы Эми Уайнхаус «Back to Black» были замечены актер Аарон Тейлор-Джонсон и его супруга Сэм.

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Стоит отметить, что фильм об ушедшей из жизни звезде стал режиссерской работой Сэм, супруг решил поддержать ее во время мероприятия.

Критики часто отмечают, что из-за соллидной разницы в возрасте в 24 года молодой мужчина смотрится со своей второй половинкой странно.

Однако супруги уже не раз доказали, что мнение общественности по данному вопросу не рассматривают с серьезной точки зрения. На вопросы о том, за счет чего держится их брак, Сэм и Аарон деликатно отвечали о полном взаимопонимании и любви.

Напомним, что роман знаменитостей, несмотря на их раннее знакомство в 2009 году на съемках фильма «Парень из ниоткуда», начался намного позднее.

Супруги счастливо живут в браке много лет и воспитывают двух дочерей.