Режиссер Гай Германика позвала Диану Арбенину на роль из-за подходящего типажа

Режиссер Валерия Гай Германика в интервью «Собаке» призналась, что сразу решила пригласить Диану Арбенину на роль следователя в сериале «Обоюдное согласие».

«Да, я сразу сказала, что хочу, чтобы следак была женщина и ее сыграла Арбенина, потому что придумала это вообще семь лет назад. Идея понравилась, и сценарий переписали. Еще двух персонажей я прорабатывала лично со специалистом по Карлу Густаву Юнгу, чтобы добавить туда сны», — уточнила Гай Германика.

Она призналась, что нередко зовет в кино своих друзей и хороших знакомых, если те подходят по типажу. По словам режиссера, ей комфортно работать с непрофессиональными актерами, потому что иногда внешность определенного человека хорошо ложится под типаж киногероя. При этом, добавила Гай Германика, очень редко такие люди могут потом сыграть еще кого-то.