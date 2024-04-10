Брэдли Купер и Ирина Шейк стали избегать друг друга на публике

Похоже, идиллии в отношениях бывших пришел конец. До того, как в жизни Брэдли Купера появилась Джиджи Хадид, его и Ирину Шейк часто видели вместе. Было время, когда поклонники не сомневались — парочка воссоединится. Уж больно счастливыми они выглядели, находясь друг с другом.

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Однако в понедельник, пишет Daily Mail, звезды пришли на школьное собрание дочери Леи порознь — такого не было давненько. Более того, читатели таблоида обратили внимание, что и Ирина, и Брэдли были не в духе. Траурного настроения добавили и черные образы — бывшие супруги как сговорились.

Ирина, похоже, лукавила, когда говорила, что всеми руками за то, чтобы Брэдли строил отношения с ее подругой Джиджи. Теперь с трудом верится в то, что она даже одобрила знакомство малышки Леи с наследницей Хадид. Впрочем, не исключено, что поклонникам, до сих пор мечтающим о воссоединении одной из самых красивых пар Голливуда, могло и показаться.