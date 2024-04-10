Хейли Стайнфелд сыграет в новом фильме Райана Куглера с Майклом Б. Джорданом

По информации издания The Hollywood Reporter, актриса Хейли Стайнфелд присоединилась к актёрскому составу фильма Райана Куглера с Майклом Б. Джорданом в главной роли.

Других деталей ленты нет. В THR отметили, что роль Стайнфелд будет как-то связано с гробом. Возможно, актриса сыграет вампиршу.

Как сообщалось раннее, права на показ ленты выкупила Warner Bros. Это будет исторический триллер, а сюжет посвятят вампирам и другой нежити. Фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если найдёт успех у зрителей.

Съёмочный процесс ленты планируют начать в апреле этого года в Новом Орлеане. Куглер продюсирует ленту совместно с Зинзи Куглером и Севом Оганяном. Композитор Людвиг Йоранссон будет исполнительным продюсером вместе с Ребеккой Чо и Уиллом Гринфилдом.

Пока что безымянная картина выйдет 7 марта 2025 года.