15-летняя дочь Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер сменила имя

Дочь актеров Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, ранее известная как Серафина Роуз, сменила свое имя на Фина. Об этом сообщает Daily Mail.

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15-летняя дочь Бена Аффлека была замечена впервые после смены имени. Фин отправилась на встречу со своей матерью Дженнифер Гарнер, которая ждала ее в маникюрном салоне. Звездная наследница появилась на публике в черной футболке, бежевых шортах с карманами по бокам, серых кроссовках и фиолетовых носках. Она дополнила образ цепочкой и зеленой сумкой.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер поженились в 2005-м после года отношений. Спустя десять лет звезды приняли решение расстаться. У актеров есть трое детей: дочери Вайолет и Фин и сын Сэмюэль. А Дженнифер Лопес родила двойняшек, сына Макса и дочь Эмми, от бывшего мужа Марка Энтони в 2008 году.

Недавно Дженнифер Гарнер рассказала о трудностях воспитания детей.

«Мои родители тоже так делали, и я так поражена там, насколько это непросто. Мне очень трудно не говорить им: «Вот каким я тебя вижу» или «Я думаю, тебе нужно делать вот так». Мне действительно приходится сидеть сложа руки. Я просто наблюдаю за ними на этом новом этапе жизни, когда они решают, кем они станут и что будут изучать. И они мне очень интересны. Мне интересно все, что с ними связано», — сказала актриса.

Ранее интернет-пользователи обсуждали внешность 22-летней дочери Джулианны Мур.