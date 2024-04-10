Ушла из жизни итальянская киноактриса Паола Гассман

10 апреля не стало Паолы Гассман, итальянской актрисы театра, кино и сериалов. Артистке было 78 лет. Причиной смерти названа болезнь, характер которой не обозначен.

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Об уходе легенды национальной сцены передают СМИ страны со ссылкой на ее сводного брата, известного актера, режиссера и сценариста Алессандро Гассмана.

Паола родилась в 1945 году в Риме в семье актеров Витторио Гассмана и Норы Риччи ("Смерть в Венеции", "Гибель богов"). Актерскую карьеру начала на сцене Teatro Libero.

Экранный дебют - 1962 год: "Обгон", "Всеобщий протест", "Дни", "Неистовый Роланд", другие проекты.

Была замужем за актером Лучиано Вирджилио и состояла в отношениях с актером Уго Пальяи (данные некоторых агрегаторов, что артисты сочетались браком, - ошибочны). В каждом из союзов у нее было по ребенку.

В 2007-м опубликовала автобиографию.