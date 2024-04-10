Патриотизм, потеря памяти, три брака: как сейчас живет актер Никита Зверев

Актер Никита Зверев продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Зверев

Никита Зверев родился 23 июля 1973 года в Москве. После окончания школы он поступил в Щепкинское училище, однако спустя месяц понял, что ему неинтересно там учиться.

«После того как на одном из первых занятий преподаватель попросила нас построиться и несколько раз прокричать по-армейски „Здравствуйте“, я вышел из аудитории и решил, что возвращаться туда не стоит», — вспоминал Зверев.

Тогда он поступил в ГИТИС к народному артисту России Петру Фоменко и, по его словам, осознал, что «познакомился с грандиозной школой». В кино Зверев дебютировал в 2001 году в картине «Львиная доля».

Также актер снимался в проектах «Бой с тенью», «Талисман любви», «Грозовые ворота», «Русский перевод», «Взрослая жизнь девочки Полины Субботиной», «На шагу назад!», «Синие ночи», «Жить сначала», «В погоне за счастьем», «Территория красоты», «Дом малютки», «Небесный суд», «Самозванка», «Второй шанс», «Верю не верю», «Провокатор», «Каспий 24», «Куда течет море», «С мячом в Британию» и других. Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Зверева

Первой женой Никиты Зверева была актриса Юлия Жигалина. В браке родилась дочь София, но вскоре супруги развелись.

Вторая жена Зверева — актриса Юлия Маврина, которая была моложе его на 11 лет. Они познакомились на съемках картины «Территория красоты», прожили вместе с 2010 по 2011 год.

Третьей избранницей артиста стала бьюти-блогер Мария Бычкова. Он женился на ней в 2016 году. В 2018 году пара развелась.

После третьего развода у Зверева начались отношения с моделью Ниной Светлаевой, которая на 20 лет младше его.

«Да, у меня было три брака. Честно признаюсь, совершенно ни о чем не жалею. Каждая жена подарила мне какой-то опыт. Теперь я научился подстраиваться. Я благодарен бывшим женам за то, что они помогали мне в развитии карьеры и за многое другое. Сейчас у меня счастливая личная жизнь. У меня есть любимая женщина», — говорил он.

Что Зверев говорил о патриотизме

Никита Зверев заявлял, что для него патриотизм — это семья.

«Для меня патриотизм — это моя семья. Смотрели фильм Мела Гибсона „Патриот“? Вот такой патриотизм в моем понимании и является настоящим. Главный герой там — пример не для страны, а для своих детей, любимых людей», — высказывался актер.

Что известно о состоянии здоровья Зверева

В 2023 году Никита Зверев был экстренно госпитализирован после спектакля, который сыграл в Московском театре комедии. После постановки артист зашел в магазин, где потерял сознание и упал в судорогах.

Врачи обнаружили, что у Зверева проблемы с памятью, его доставили в больницу.

«Зверева экстренно доставили в больницу. Предварительная причина — переутомление. Как рассказал сам актер, в последний месяц он мало спал, также были проблемы с давлением», — сообщал Telegram-канал Mash.

Чем сейчас занимается Зверев

Никита Зверев продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в постановках «Идеальный муж», «Евгений Онегин», «Пигмалион», «Женихи по объявлению» и «Джентльмен на вечер».

В кино актер в последний раз играл в 2022 году — тогда вышла драма «Мистер Нокаут» с его участием.