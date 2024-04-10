«Сейчас мне особенно тяжело»: куда пропала актриса Жанна Болотова

Заслуженная артистка РСФСР Жанна Болотова в последний раз снималась в кино в 2005 году. Куда пропала актриса, как она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Болотова

Жанна Болотова родилась 19 октября 1941 года в Новосибирской области.

Ее детство прошло в Сибири. Затем Болотова с родителями переехала в Москву. Некоторое время семья проживала в Чехословакии, где в 1950-е годы в посольстве служил ее отец.

Училась во ВГИКе. В кино Болотова дебютировала в 1957 году в картине «Дом, в котором я живу».

Также актриса снималась в проектах «Люди и звери», «Если ты прав...», «Крылья», «Журналист», «Суровые километры», «Карусель», «Город на Кавказе», «Если хочешь быть счастливым», «Бегство мистера Мак-Кинли», «Подранки», «Рудин», «Опасный возраст», «Запретная зона» и других. Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Болотовой

Первым мужем Жанны Болотовой был художник Николай Двигубский. Брак продлился около года.

Второй муж — актер Николай Губенко. Пара поженилась в конце 1960-х годов. Детей у супругов не было.

«Он был лучше всех, кого я знала. Что же касается замужества... За мной ухаживал очень хороший человек, в него многие девочки у нас во ВГИКе были влюблены — импозантный, безумно образованный. Он буквально добивался меня. Но, выйдя замуж, я вдруг поняла: я не Татьяна Ларина, не смогу жить по принципу „я другому отдана и буду век ему верна“. Я мучилась осознанием, что совершила с замужеством такую ошибку... В тот период я посмотрела спектакль „Карьера Артуро Уи“ с Губенко, который меня совершенно потряс. Я поняла, что растет чудо. То, что Коля делал на сцене, было невероятно. Я никак не могла решиться на разговор с моим первым мужем, страдала, что предаю человека, который меня очень любил. Мне было так его жалко, потому что я понимала: он довольно одинокий был, а тут нашел меня — и все, больше ему никто не был нужен. Поэтому я все медлила, медлила. А Коля страдал и страдал», — рассказывала она.

Болотова также обратила внимание, что официально брак они зарегистрировали только через семь лет.

«А в загс мы пошли так и вовсе только через 7 лет. Знаете почему? Как только Сережа Соловьев стал режиссером, оказалось, что все, даже самые красивые актрисы, мечтают стать его женой. Я боялась, что такой же ажиотаж начнется и вокруг Губенко. Поэтому я ему говорила: „Нет, давай так жить“. А потом мы все-таки расписались. С нами в тот день были режиссер Лариса Шепитько, Наталья Рязанцева, которая как раз снималась у Ларисы, и моя подружка. Так мы впятером и отпраздновали наш загс. Нам не нужна была шумная свадьба, мы очень были счастливы просто от того, что, наконец, вдвоем. Наши отношения длиной в жизнь — это такая история чудесная. Мне всегда хотелось быть рядом с Колей, быть у него на подхвате и в бытовых вещах, и в творческом плане», — добавила Болотова.

Губенко скончался 16 августа 2020 года — за день до своего 79-летия.

Почему Болотова не снимается в кино, чем занимается сейчас

Жанна Болотова снималась в кино до 1988 года. Затем исчезла с экранов. Сама она говорила, что тяжело переживала распад СССР.

Актриса затем появилась в кино лишь однажды — в 2005 году, сыграв преподавательницу в фильме «Жмурки» режиссера Алексея Балабанова.

Болотова признавалась, что перестала сниматься, поскольку ей не нравятся предлагаемые роли.

«Почему не играю в кино? Я изменилась. Подтяжки делать не хочу. Тех героинь, которых можно играть с моей нынешней внешностью, мне воплощать на экране неинтересно. Я не могу смотреть то, что сейчас снимают. И еще у меня были личные обстоятельства. Очень тяжело болела мама, умер папа. А к маме у меня была совершенно невероятная, какая-то ненормальная любовь. Когда она заболела, я с утра до вечера сидела у нее в больнице. Тут уже было не до ролей», — объясняла она.

После смерти Николая Губенко актриса живет вдали от суеты и практически не дает интервью.