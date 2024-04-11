Ушла из жизни актриса Мария Аро

Не стало Марии Аро. Аро - актриса театра, кино и сериалов.

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Финская артистка скончалась в Темпере 9 апреля - на следующий день после своего 82-летия. Об этом сообщают СМИ страны со ссылкой на заявление ее театра.

Причина смерти не названа, но указано, что у Аро был рак, также она сражалась с болезнью Альцгеймера.

Мария Аро родилась в Хельсинки в семье режиссеров. На сцене - с четырех лет, дебютировала в спектакле отца. На экране - с середины 1950-х: "Правосудие", "Клоп" 1968-го - финский телефильм по Маяковскому, "Несмышленыш", "Скандал в женской гимназии" - всего более сорока фильмов и сериалов.

Была замужем за актером и режиссером Тапио Парккиненом. У пары родились трое детей.