Актер из «Реальных пацанов» рассказал о травме падчерицы

Актер Владимир Селиванов рассказал, что его падчерице диагностировали трещину в плечевой кости. Девочка травмировалась на детской площадке.

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В личном блоге звезда «Реальных пацанов» вышел на связь с подписчиками и поделился с ними, что дочь его жены пострадала во время игр на улице. Она упала с качели и поранилась. В итоге звездным родителям пришлось ехать вместе с ней в больницу, где после обследования врачи заявили – у нее трещина в кости.

Теперь девочке, чтобы поправиться, придется носить гипс на правой руке. Другими подробностями состояния падчерицы Владимир делиться не стал.

Напомним, что к блогеру Александре Калмыковой актер ушел от жены Виктории Маркиной. Причем сделал он это еще до официального расторжения брака. Сейчас Селиванов счастлив в новых отношениях. В апреле возлюбленная родила от него сына, которого назвали Кириллом.

К слову, от Маркиной Владимир воспитывает дочь Еву, а также он заботится о детях Калмыковой – девочке Софье и мальчике Данииле.

Ранее Владимир Селиванов рассказал о заработке в начале карьеры.