Актер из «Реальных пацанов» рассказал о травме падчерицы

Актер из «Реальных пацанов» Владимир Селиванов рассказал о травме падчерицы
Актер Владимир Селиванов рассказал, что его падчерице диагностировали трещину в плечевой кости. Девочка травмировалась на детской площадке.
В личном блоге звезда «Реальных пацанов» вышел на связь с подписчиками и поделился с ними, что дочь его жены пострадала во время игр на улице. Она упала с качели и поранилась. В итоге звездным родителям пришлось ехать вместе с ней в больницу, где после обследования врачи заявили – у нее трещина в кости.
Теперь девочке, чтобы поправиться, придется носить гипс на правой руке. Другими подробностями состояния падчерицы Владимир делиться не стал.
Напомним, что к блогеру Александре Калмыковой актер ушел от жены Виктории Маркиной. Причем сделал он это еще до официального расторжения брака. Сейчас Селиванов счастлив в новых отношениях. В апреле возлюбленная родила от него сына, которого назвали Кириллом.
К слову, от Маркиной Владимир воспитывает дочь Еву, а также он заботится о детях Калмыковой – девочке Софье и мальчике Данииле.
Ранее Владимир Селиванов рассказал о заработке в начале карьеры.