Смерть Голуб, конец карьеры, IT-сфера: куда пропал актер Дмитрий Золотухин

Заслуженный артист России Дмитрий Золотухин не снимается в кино с 2018 года.

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Куда пропал актер, чем он занимается сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Золотухин

Дмитрий Золотухин родился 7 августа 1958 года в Москве в семье актеров Льва Золотухина и Виктории Завгородней.

Окончил МХАТ. В 1987 году Золотухин также окончил режиссерский факультет ВГИКа.

«Я знал эту жизнь с изнанки и совершенно туда не стремился. Более того, уже став артистом МХАТа, я так и не смог полюбить театр. В кино — другое дело: там люди собираются на один проект и живут достаточно дружно, заранее зная, что они скоро разбегутся. Театр — это достаточно порочная семья „из года в год“», — рассказывал он.

В кино дебютировал в 1980 году в картине «В начале славных дел». Также актер снимался в лентах «Юность Петра», «Россия молодая», «Комета», «Приходи свободным», «Лермонтов» «Очи черные», «Экипаж» и других.

«Я сыграл роль, которая прославила меня, принесла успех и положительные рецензии критиков, но она же меня и ограничила: режиссеры видели во мне только самодержца и больше никого. Когда режиссеры и продюсеры запускают фильмы, они смотрят: „Он, конечно, хорошо играет, но у нас в сценарии нет Петра Первого. Давай возьмем другого. Зачем нам Золотухин?!“» — говорил Золотухин.

Всего в его фильмографии 13 работ. Как режиссер он работал над проектами «Христиане» и «Зона Любэ».

«То, что я пошел на режиссуру, — не мужское самоутверждение, хотя доля истины в этом есть. Просто мне хотелось что-то делать самому, а не играть в чужие игры. Режиссура в этом смысле очень привлекательная профессия. Когда-то Станиславский сказал, что „судьба артиста — это произведение из трех сомножителей — таланта, работы и удачи“. И если хотя бы один из сомножителей равен нулю, то и все произведение будет равно нулю. Я знаю множество талантливых актеров, которым просто изменила удача», — подчеркивал он.

Что известно о личной жизни Золотухина

В студенческие годы Дмитрий Золотухин встречался с Мариной Голуб, которая училась с ним на одном курсе. Она забеременела от возлюбленного, но была вынуждена сделать аборт, иначе ей бы грозило исключение из вуза. Это поставило точку в отношениях.

Голуб погибла в 2012 году в автомобильной аварии. На ее похороны Золотухин не пришел.

«Может, он просто не хотел ее видеть в гробу. Наверное, мечтал, чтобы она осталась в его сердце молодой и красивой. Такой, какой знал ее только он», — предполагала приятельница актеров.

О своей личной жизни сейчас артист не распространяется. По данным СМИ, жены у него нет. Сам Золотухин заявлял, что считает себя закоренелым холостяком.

Чем сейчас занимается Золотухин

Дмитрий Золотухин последний раз снимался в кино в 2018 году — тогда вышел фильм «Несокрушимый» с его участием.

Сейчас он работает в сфере цифрового ТВ, продюсирует программы для мобильного и IP-ТВ.

«Я простился с актерской профессией довольно давно. И меня не тянуло совершенно. Почему так произошло? Сложно сказать. Что-то внутри происходит, ты двигаешься за своим импульсом, ты себе доверяешь. Может быть, актерская профессия — это не мое призвание... Режиссура, продюсирование — более мужская профессия: ты сам структурируешь процесс, определяешь свои действия, ты двигаешься сам. У меня появился интерес к высоким технологиям, в частности к современным цифровым сетям. И я ушел в интернет-телевидение и телевидение для мобильных телефонов. Меня сейчас больше занимает не пространство кадра, а киберпространство», — объяснял Золотухин.

При этом артист подчеркивал, что является киноманом и всегда смотрит фильмы.