Актриса Яна Шивкова: как сложилась судьба Катьки из первого «Бумера»

Актриса Яна Шивкова прославилась благодаря фильму «Бумер».

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Как она живет сейчас, снимается ли в кино?

Чем известна Шивкова

Яна Шивкова (Николаева) родилась 27 июля 1975 года в Москве. С детства мечтала стать актрисой. В 1996 году окончила Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина.

В кино Шивкова дебютировала в 1998 году в картине «Хочу в тюрьму». Известность пришла к ней после того, как она сыграла Катьку в криминальном боевике «Бумер». По сюжету ее героиня знакомится с Петей Рамой (Сергеем Горобченко) в деревне, где друзья остановились подлечить раненого Ошпаренного.

Партнер Шивковой Горобченко после выхода «Бумера» признавался, что не был готов к такой популярности. Он даже переезжал в Америку, где пытался начать все с нуля, однако потом вернулся в Россию.

«Оправданна поездка в Америку в 2003 году или нет? Да, определенно оправданно развитие себя, оправданно изучение чужого языка для знакомства со своими собственными интеллектуальными механизмами, волей, способностями жить в непривычной для себя обстановке — чужой далекой стране. Мне необходимо это было сделать для своего собственного развития. При первой возможности я осуществил свое желание. Для актера такой опыт бесценен. Я укрепился в своих русских основах, впервые в жизни исповедовался в русской православной церкви в Америке, выучил английский язык, понял основы отношений западных людей, их отношение к семье, вере, любви, работе, к русским. Я избавился от многих иллюзий. Вообще, забавное было это нью-йоркское приключение. Бесконечно полезный и качественный жизненный опыт», — говорил он.

Шивкова также снималась в лентах «Каменская», «Остановка по требованию», «Гражданин начальник», «Сыщики», «Бригада», «Антибумер», «Список влюбленных РФ», «Виола Тараканова», «Срочно в номер», «Любовь из пробирки», «Звезды светят всем», «Истина в вине», «Истина в вине — 2», «Родные пенаты», «Сердечные раны» и других. Всего в ее фильмографии на данный момент 38 работ.

В 90-е годы актриса вышла замуж за бизнесмена Павла Шивкова. Другие подробности о личной жизни артистки неизвестны. Также неизвестно, есть ли у супругов дети.

Что известно о состоянии здоровья Шивковой

В 2020 году в СМИ появилась информация о том, что Яна Шивкова обратилась в травмпункт Одинцовского района. У нее были ушибы на лице, в особенности на губах. При каких обстоятельствах она получила их — неизвестно.

Сама актриса данный инцидент не комментировала. После получения медицинской помощи она вернулась домой — в свой особняк в Жуковку, пишут СМИ.

Чем сейчас занимается Шивкова

Последний раз Яна Шивкова снималась в кино в 2019 году — тогда вышла картина «Космонавт Петров» с ее участием.

Чем сейчас занимается артистка — неизвестно. Выход каких-либо проектов с ней на данный момент пока не запланирован.

В соцсетях Шивкова не очень активна, но, если судить по ее немногочисленным публикациям, то она много путешествует и практически не снимается.