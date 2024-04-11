Дрю Бэрримор прокомментировала свое лечение от зависимости в рехабе в 13 лет

Американская актриса Дрю Бэрримор прокомментировала тот факт, что в 13 лет она прошла лечение в реабилитационном центре от зависимости от психотропных веществ. О том, что ее вдохновляет история ее лечения в рехабе, знаменитость сообщила в интервью People.

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По словам артистки, она не жалеет о том, что ранее публично поделилась своей историей: Бэрримор начала употреблять алкоголь в возрасте 10 лет, а страдать от наркозависимости в возрасте 12 лет. Она назвала историю своего становления поучительной, а также выразила предположение, что подобные факты из ее жизни могут помочь родителям воспитывать своих детей.

Актриса назвала пережитое «чрезвычайно позитивным опытом», благодаря которому сейчас она не чувствует себя потерянной. Она призналась, что намного тяжелее ей было переживать развод с третьем мужем Уиллом Копельманом и оставаться одной с двумя детьми.

Даже если вам кажется, что вы уже достигли дна или переживаете самый трудный момент в своей жизни, это может быть не так. Потом может случиться что-нибудь еще хуже, и это нормально. <...> Я знаю, что чувствую себя намного лучше, если кто-то делится своей историей, это заставляет меня чувствовать себя гораздо менее одиноко.

Ранее стало известно, что комитет Государственной Думы по здравоохранению определил условия, при которых упоминание наркотических веществ в литературе, кино, сериалах, музыке и других видах искусства не подпадут под пропаганду.