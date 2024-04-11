Шварценеггер показал, как гуляет со своей домашней свинкой

Звезда «Терминатора» всегда был большим любителем животных. Дома у Арнольда Шварценеггера целый зоопарк, причём живут у него не только собаки и кошки. Среди любимцев 76-летнего актёра есть ещё и очаровательная свинка Шнелли, которую он часто берёт с собой на прогулку.

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С приходом весны Шварценеггер придумал оздоровительный челлендж для своих поклонников. Он предложил вместе с ним ежедневно выбираться на прогулку и проходить на 1000 шагов больше обычного. Шнелли стал прекрасным компаньоном Шварценеггера для этого дела.

Похоже, Шнелли оценил наши кардиотренировки! – отметил железный Арни у себя в соцсетях.

Шварценеггер рассказывал, что любовь к поросятам появилась у него благодаря Джорджу Клуни. В 2014 году актёры работали на одной съёмочной площадке, куда Клуни постоянно приходил со своим декоративным поросёнком. Сразу после этого звезда «Терминатора» тоже обзавёлся пятачком. Правда, тогда он купил большого хряка, который весил больше 130 кг.