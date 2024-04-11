Дибров, «голая» вечеринка, мысли о США: куда пропала актриса Дарья Чаруша

Актриса и сценарист Дарья Чаруша известна зрителю по съемкам в лентах «А зори здесь тихие», «Мертвые дочери», «День отчаяния».

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Чем сейчас занимается артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Дарья Чаруша

Актриса родилась 25 августа 1980 года в Норильске под фамилией Симоненко. В раннем возрасте вместе с родителями она переехала в Краснодарский край, окончила музыкальное училище в Новороссийске, а затем переехала в Москву, где поступила на актерский факультет в ГИТИС.

В кино Дарья Чаруша дебютировала с эпизодических ролей. Известность к ней пришла после выхода телесериала «А зори здесь тихие» в 2006 году. Затем она сыграла в мистической картине «Мертвые дочери» и в лентах «Захватчики», «Хардкор», «Никто» и других.

В 2014 году Чаруша занялась музыкальной карьерой. Она записывает песни под именем Charusha. Помимо сольных композиций, артистка пишет саундтреки к фильмам. Ее композиции звучат в лентах «Блокбастер», «На районе», «Цикады». Также она выступает как сценарист и режиссер фильмов и клипов.

Почему Дарья Чаруша сменила фамилию

Дарья Чаруша при рождении была записана как Симоненко, однако, когда начала строить карьеру артистки, сменила ее. По мнению артистки, с обычной фамилией сложнее добиться успеха в каком-либо деле.

«Это мамина фамилия. Я очень долго думала, как я должна называться. У меня папина фамилия — Симоненко. Но если бы я была Дашей Симоненко, то ничего бы в этой жизни со мной не произошло. Чаруша ─ белорусская фамилия», — говорила артистка.

Что известно о личной жизни Дарьи Чаруши

Дарья Чаруша около шести лет состояла в отношениях с телеведущим Дмитрием Дибровым. Они познакомились на кинофестивале в «Орленке», где актриса работала в оргкомитете. По словам артистки, эти отношения распались из-за того, что в паре не осталось любви.

Летом 2010 года Чаруша вышла замуж за режиссера и вокалиста группы Biting Elbows Илью Найшуллера. Он младше актрисы на три года, долгое время жил в Лондоне. Они познакомились на съемках фильма «Ты и я». Супруг Чаруши активно работает с западной культурой. Под его руководством были созданы российско-американский боевик «Хардкор» и клип на песню The Weeknd False Alarm.

Чем сейчас занимается Дарья Чаруша

Дарья Чаруша последний раз снималась в кино в 2021 году. На настоящий момент она пишет сценарии и музыку к фильмам. В 2023 году она выступила как режиссер и композитор фильма «Живые», а также приступила к съемкам ленты «Мальвина» с блогером Анастасией Ивлеевой и актером Никитой Ефремовым в главных ролях. Премьера картины должна была состояться 28 марта 2024 года, однако ее перенесли на неопределенный срок. Причины такого решения не оглашались, но выход фильма был перенесен после скандала с «голой» вечеринкой Ивлеевой.

На настоящий момент Дарья Чаруша также работает над созданием музыкального фильма «Садко». В основу сценария лягут былины о гусляре, а действие фильма будет разворачиваться и в настоящем, и в прошлом.

Дарья Чаруша живет в Москве. По словам артистки, если бы не этот город, то она переехала бы в США, в Ванкувер или Нью-Йорк.