80-летний Де Ниро показал молодую невесту

Голливудский актер Роберт Де Ниро пришел на ужин в Белом доме в компании своей 45-летней избранницы Тиффани Чен. 80-летний актер редко выходит в свет с матерью своего седьмого ребенка, пишет Daily Mail. Как отмечают читатели издания, Чен выглядела взволнованно, в то время как Де Ниро бодро тащил ее за руку, идя чуть впереди избранницы.

Пару заметили 10 апреля в Вашингтоне на званом ужине в честь визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Хозяевами вечера были президент США Джо Байден и его супруга Джилл. Первая леди облачилась в полупрозрачное платье, расшитое кристаллами.

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Роберт Де Ниро был одет в строгий черный костюм, белоснежную рубашку и галстук. Его невеста надела длинное светлое платье, поверх которого была белая накидка. Де Ниро выглядит на снимках счастливым, и создается впечатление, что он бежит впереди жены, таща ее за руку.

Тащит ее за собой, она боится, — отреагировали читатели таблоида.

Роберт Де Ниро не единственный, кто выбрал себе спутницу жизни моложе на много лет. Накануне сообщалось, что голливудский актер Ричард Гир вышел в свет с женой Алехандрой Сильвой, которая моложе него на 33 года. Супруги посетили благотворительный вечер City Harvest Gala 2024, проходивший в Нью-Йорке. Последний раз они вместе выходили в свет в январе 2023 года.