Куда пропала актриса Алиса Гребенщикова: что говорила об СВО и отъезде отца

Алиса Гребенщикова — актриса, телеведущая и дочь лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как она живет сейчас, чем занимается, повлиял ли на ее карьеру отъезд отца?

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Чем известна Гребенщикова

Алиса Гребенщикова родилась 12 июня 1978 года в Санкт-Петербурге. Окончила петербургскую академию театрального искусства.

«Своей фамилией я стала гордиться, как это ни смешно звучит, благодаря Лизе Боярской. В одном интервью она так хорошо говорила про семью, про родных, что и я подумала — почему же я должна стыдиться, скрывать, что я Гребенщикова? Мой сын, кстати сказать, тоже Гребенщиков», — признавалась она.

В кино актриса дебютировала в 1997 году в картине «Американка». Также Гребенщикова снималась в лентах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Лучший город Земли», «Водитель для Веры», «Нежное чудовище», «Любовь-морковь», «Формула стихии», «Вероника не придет», «Москва, я люблю тебя!», «Любовь и разлука», «Шерлок Холмс», «Бедные люди», «Мятный пряник», «Два варианта» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

В 2007 году Гребенщикова участвовала в программе «Ледниковый период» вместе с фигуристом Алексеем Тихоновым. Пара заняла третье место.

В 2009 году она вновь появилась в проекте, но уже в паре с Максимом Стависким.

«Изначально я на коньках не стояла, и моя кандидатура на участие в проекте долго оставалась под вопросом. Но я все силы в тот момент направила на то, чтобы сдвинуть эту, казалось, неподъемную гору. И победила. Больше того, мне дали самого лучшего партнера — Алексея Тихонова. И я тренировалась изо дня в день, чтобы оправдать выданный мне аванс. Было безумно интересно работать. Мы вместе придумывали каждую программу, и все — с огромным удовольствием. Эти четыре месяца я считала самыми лучшими в своей жизни. И помыслить тогда не могла, что это счастье возможно вернуть. Но оно вернулось. Только партнер теперь у меня другой — Максим Ставицкий», — объясняла артистка.

В 2016 году Гребенщикова участвовала в передаче «Танцы со звездами».

Что известно о личной жизни Гребенщиковой

Алиса Гребенщикова несколько лет состояла в отношениях с оператором и продюсером Сергеем Дандуряном. От него актриса родила сына Алексея.

Пара рассталась в 2008 году.

«Мне очень хотелось вместе с Сережей оказаться на одной волне полнейшего счастья, но не получилось. Началась череда каких-то случайностей, недопонимания, недомолвок. Однажды после брошенной Сережей в сердцах фразы „Уходи!“ я собрала вещи и ушла», — вспоминала Гребенщикова.

Что известно об отношениях Гребенщиковой с Авербухом

После участия в «Ледниковом периоде» в СМИ появилась информация о том, что Алиса Гребенщикова встречалась с фигуристом Ильей Авербухом. Многие даже писали, что именно спортсмен является настоящим отцом сына Гребенщиковой.

Однако доказательств не было.

Как на карьеру Гребенщиковой повлиял отъезд ее отца

Отец Алисы Гребенщиковой Борис Гребенщиков уехал из России в Великобританию в 2022 году, осудив проведение спецоперации и действия властей РФ. Также музыкант признавался, что направляет Украине финансовую помощь.

В 2022 году, когда многие СМИ заявляли, что отъезд певца сломает жизнь его дочери, она хвасталась насыщенным графиком.

«Без перерыва на летние каникулы проходят мои авторские просветительские проекты в области русской культуры в Лектории ВДНХ. Осенью на фестивале „Территория“ я сыграю свои сольные программы, детские и взрослые. На мой взгляд, это более чем внушительный список работ. До конца декабря выходных дней у меня в календаре очень мало», — сообщала Гребенщикова.

Что касается СВО и ситуации на Украине, то артистка никогда не делала публичных заявлений. Также она избегает вопросов об отъезде и действиях своего отца. Тем не менее Гребенщикова не собирается уезжать из России.

Чем сейчас занимается Гребенщикова

Алиса Гребенщикова продолжает творческую деятельность и живет в России. Она задействована в постановках «Спасти рядового Гамлета», «Васса Железнова», «Женщины Есенина», «Онегин», «Нежданно-негаданно» и «Мужской аромат. Оркестр».

В 2023 году актриса снялась в документальной картине «МХАТ. Верю!». В ближайшее время также должна выйти драма «София. Я есмь» с ее участием.