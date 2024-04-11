Ричард Гир появился на публике с женой, которая младше его на 33 года

Голливудский актер Ричард Гир появился на публике со своей женой Алехандрой, которая младше его на 33 года. Супруги приехали на благотворительное мероприятие в Нью-Йорке.

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Пара редко появляется вместе на публике, но такие мероприятия у них принято не пропускать. По словам жены артиста, она предпочитает проводить время дома с семьей, а не красоваться на светских раутах.

У супругов двое общих детей. Младшему сыну Джеймсу четыре года, старшему Александру пять лет. Кроме того, у жены артиста есть еще мальчик от другого брака с бизнесменом Говиндом Фридландом, Альберту одиннадцать лет.

Для Ричарда Гира этот брак стал третьи. Первый раз он взял в жены известную модель Синди Кроуфорд, детей в этом браке не было. Второй брак был с коллегой Кэрой Лоуэлл, у пары появился мальчик Гомер.

Ранее стало известно, что актер Саша Барон Коэн и актриса Айла Фишер подали на развод. Пара сообщила, что расстается на доброй ноте и попросила с уважением отнестись к их личной жизни.