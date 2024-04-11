Киану Ривз травмировался на съемочной площадке

Голливудская звезда Киану Ривз в конце января появился на публике с костылями. Тогда многие гадали: актер просто так вживается в роль или у него действительно травма? Как оказалось, второе.

Режиссер фильма Азиз Ансари раскрыл правду спустя три месяца после происшествия. В январе стартовали съемки комедии «Удача», в которой Ривз исполнил главную роль, а также дебютировал в качестве режиссера. Однако в самом начале Киану споткнулся и упал.

«Примерно на 15-й день съемок я сказал ему: „Эй, просто иди и остынь в своей гримерке, отдохни 15 минут“. И он по пути споткнулся о ковер. Он закричал: „Мое колено!“», — рассказал Ансари, которого цитирует Daily Mail.

Киану диагностировали перелом коленной чашечки. Однако актер сначала продолжал сниматься в таком состоянии, пока коллеги не загнали его к врачу.