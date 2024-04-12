Рената Литвинова вышла на публику в кроссовках на каблуках

Режиссер и актриса Рената Литвинова показала новый образ на прогулке по Нью-Йорку. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой 57-летняя Рената Литвинова позировала в черном полупальто, атласном платье-комбинации с кружевом и колготках. Образ дополнили массивные кроссовки на каблуках. Образ она сняла в Центральном парке в Нью-Йорке.

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Несколько недель назад Рената Литвинова стала лицом новой рекламной кампании французского бренда Balenciaga. На одном из снимков актриса позировала в бежевом тренче без белья, черных колготках и туфлях на высоких каблуках. В руках она держала сумку марки.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.