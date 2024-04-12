Саша Бортич опубликовала фото сына и пожаловалась на опасных самокатчиков

Звезда "Холопа", актриса Саша Бортич опубликовала фото сына на велосипеде. Снимком она поделилась в Instagram.

Актриса Саша Бортич показала, как сын пробует кататься на велосипеде. В посте она написала, что сама попробовала вид транспорта и осталась недовольна от опасных самокатчиков на улицах в Москве.

«‎Новая жалоба. Я теперь дамочка на велосипеде. И, если честно, иногда хочется просто орать на людей, которые не смотрят по сторонам! Я вот не оправдываю вообще ребят на самокатах, которые носятся, как бешеные, но люди иногда реально, просто спасите помогите — начинают идти правее, левее, никак не могут решится, как же им надо идти, ты дзынькаешь, как умалишенный, им хоть бы хны! А уж про то что мы по велодорожкам гуляем как у себя дома — это я вообще молчу!» — написала актриса в своем Telegram-канале.

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В мае 2023 года актриса Саша Бортич объявила в социальных сетях о расставании с супругом, бизнесменом Евгением Савельевым. Слухи об этом возникли еще в 2022-м. Общественность заподозрила, что в семье не все гладко, когда актриса перестала выкладывать совместные фотографии с мужем. Позже знаменитость сообщила, что уже некоторое время не состоит в отношениях с предпринимателем. По словам артистки, они остались друзьями и вместе воспитывают общего сына Сашу, который родился в 2020 году.