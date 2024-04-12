Кто такой Аарон Тейлор-Джонсон: карьера и личная жизнь кандидата на роль Джеймса Бонда

Весной 2024 года в мировых СМИ заговорили о новом исполнителе роли Джеймса Бонда. Главным кандидатом на пост агента 007 таблоиды называют 33-летнего британского актера Аарона Тейлора-Джонсона.

«Лента.ру» рассказывает, что известно о его биографии, актерской карьере и личной жизни, а также называет самые интересные фильмы, в которых Тейлор-Джонсон принимал участие.

Детство и юность

Аарон Перри Джонсон родился 13 июня 1990 года в небольшом английском городе Холмер Грин (графство Бакингемшир). Родители Аарона — британские евреи, однако у актера есть еще и русские корни. Его мать следила за домашним хозяйством, а отец работал инженером.

Аарон не единственный ребенок в семье Джонсонов, у него есть старшая сестра по имени Джемма. В фильме 2002 года «Том и Томас», где 12-летний Аарон сыграл сразу двух братьев-близнецов, его 17-летняя сестра исполнила небольшую роль стюардессы — это ее единственное появление на большом экране.

Аарон Джонсон с детства увлекался актерским мастерством. С юного возраста он снимался в рекламных роликах, а также исполнял небольшие роли в спектаклях. Джонсон учился в театральной школе Джеки Палмера, там он изучал драматическое искусство, пение, джаз, занимался акробатикой.

Начало карьеры

Дебют Аарона Тейлора-Джонсона на больших экранах состоялся в начале нулевых — он появился с небольшими ролями в нескольких сериалах, например, в «Армадилле», который вышел в 2001 году.

В 2002 году молодой актер получил свою первую большую роль: сыграл братьев-близнецов Тома и Томаса в одноименном семейном фильме. Еще через год он появился в комедийном боевике «Шанхайский полдень», ведущие роли в котором исполняли Джеки Чан и Оуэн Уилсон.

Следующая значимая работа артиста — фильм «Стать Джоном Ленноном» 2009 года — именно на съемках этой картины Аарон познакомился с будущей женой Сэм Тейлор-Джонсон, которая и снимала ленту. За роль Джона Леннона артист удостоился первых номинаций на кинопремии, а также получил премию журнала Empire за «Лучший дебют».

Фильмография

В 2010 году Аарон Тейлор-Джонсон исполнил главную роль в комедийном боевике «Пипец», который иронично рассказывал о поклонниках комиксов и супергероях. В 2013-м вышла вторая часть «Пипца», где актер вновь вернулся к роли Дэйва Лизевски.

Еще через два года Аарон Тейлор-Джонсон стал частью кинематографической вселенной Marvel — в фильме «Мстители: Эра Альтрона» он примерил на себя образ сверхбыстрого супергероя по имени Ртуть.

В 2016-м актер снялся в фильме «Под покровом ночи» — за роль преступника Рэя Маркуса Тейлор-Джонсон удостоился премии «Золотой глобус» как лучший актер второго плана.

За свою актерскую карьеру Аарон Тейлор-Джонсон сыграл более чем в 40 картинах, среди которых «Годзилла», «Иллюзионист», «Быстрее пули» и «Kingsman: Начало»

Среди других работ британца — картины «Особо опасны» и «Ангус, стринги и поцелуи взасос». Тейлор-Джонсон также сыграл в нолановском «Доводе» и перевоплотился в Алексея Вронского в британской экранизации «Анны Карениной» (главную роль в картине исполнила Кира Найтли).

Интересно, что спустя почти десять лет после роли Ртути в фильмах Marvel актер вновь вернется к супергероике — в совместном проекте студии Sony и Marvel «Крейвен-охотник» он сыграет Крейвена, одного из главных врагов Человека-паука. Мировая премьера картины запланирована на 30 августа 2024 года.

Роль Джеймса Бонда

Информация о том, что Аарон Тейлор-Джонсон может получить роль Джеймса Бонда, Дэниела Крейга — тот попрощался с ролью офицера MI6 в 2021 году, когда на экраны вышла лента «Не время умирать».

При этом первые слухи о том, что продюсеры видят Тейлора-Джонсона в роли Бонда, возникли в мировых СМИ еще в 2022 году.

Сам актер никак делился эмоциями он.

Аарон Тейлор-Джонсон может сыграть Джеймса Бонда, но официального подтверждения этой информации пока нет

Позже стало известно, что актеру предложили контракт на три фильма об агенте 007 с возможностью продления на четвертую картину. Актер Пирс Броснан, который играл секретного агента с 1995 по 2002 год, назвал Аарона Тейлора-Джонсона отличным кандидатом на эту роль.

У этого человека есть все необходимое, талант и харизма, чтобы сыграть Бонда Пирс Броснан актер, один из исполнителей роли Джеймса Бонда

Личная жизнь

На съемках картины «Стать Джоном Ленноном» в 2009 году Аарон Тейлор-Джонсон Эми Уайнхаус «Обратно во мрак» (в оригинале — Back to black).

Интересно, что на момент знакомства юному Аарону было всего 18 лет, а его возлюбленной — 41. Меньше чем через год после начала отношений пара сообщила о помолвке.

«Я не собирался ни с чем тянуть. Пусть мне и говорили, что я слишком молод, столько лет еще в запасе. Мне было неинтересно тратить свою жизнь на что-то еще. Я сказал Сэм, что у нас будут совместные дети, что мы поженимся. Я четко понимал, что готов провести с ней остаток своих дней», — рассказывал актер.

Свадьба состоялась летом 2012 года — после этого супруги официально сменили фамилию на Тейлор-Джонсон.

Жена Аарона Тейлора-Джонсона старше его на 23 года

Сам актер объяснил, что женился в столь юном возрасте, потому что рано повзрослел — он с юных лет работал и с интересом общался с людьми, которые были значительно старше него. Тейлор-Джонсон добавил, что не ощущает разницу в возрасте со своей избранницей.

«В наших отношениях мы с ней равны», — признался он.

В 2010 году у пары родилась дочь Уайлда Рэй, еще через два года — дочь Роми Хиро. Кроме того, Аарон Тейлор-Джонсон воспитывает двух дочерей супруги от первого брака.