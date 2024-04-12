Актриса Иванова высказалась о посещении Куклачевым тюрем

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев правильно делает, что посещает места лишения свободы, заявила на бенефисе дрессировщика кошек «Жемчужная нить жизни» актриса и певица из Нижнего Новгорода Наталья Иванова. Она отметила, что среди ее знакомых коллег многие приезжают в колонии.

У меня есть знакомые артисты, которые тоже посещают такие заведения. Я думаю, что многие из них (заключенных. — NEWS.ru) сожалеют о том, что они совершили. Это люди, и они все рождены от Бога. И каждый из нас может ошибиться. От сумы и от тюрьмы не зарекайся, поэтому все правильно он (Куклачев. — NEWS.ru) делает, молодец он, — сказала Иванова.

12 апреля Юрию Куклачеву исполнилось 75 лет. В интервью NEWS.ru артист рассказал, что он вместе со своей командой старается воспитывать молодое поколение через Школу доброты — научно-практическую лабораторию. Работа центра ориентирована на духовное и культурное воспитание детей. Как объяснил Куклачев, в этой жизни очень сложно быть добрым, но это необходимо.

Дрессировщик также рассказал, что в 1990-е годы был вынужден на время переехать в Великобританию, чтобы скрыться от бандитов. Артист отметил, что его «могли кокнуть». Спрятаться Куклачеву помогал его друг, владелец цирков в Британии. Кошек дрессировщик оставил отцу: питомцам на даче построили домик.