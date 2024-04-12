Анджелина Джоли появилась на публике с 15-летней дочерью

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике с дочерью Вивьен Питт. Об этом сообщает People.

© Bruce Glikas/Getty Images

Анджелина Джоли и ее 15-летняя дочь Вивьен стали гостями премьеры бродвейского мюзикла «Аутсайдеры». Актриса появилась на публике в шелковом платье бронзового оттенка с золотой накидкой, а ее дочь предпочла синий комбинезон с длинными рукавами и кеды.

Это второй выход Анджелины Джоли на публику после скандала с бывшим мужем Брэдом Питтом. Недавно актриса намекнула на то, что экс-супруг бил ее задолго до расставания в 2016 году. Команда адвокатов Джоли сообщила, что Питт не давал актрисе продать долю в их общей винодельне «Chateau Miraval French» до тех пор, пока она не подпишет жесткий договор о неразглашении информации об их отношениях. После этих заявлений Питт назвал Джоли лицемеркой и обвинил во лжи.

У актрисы шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.