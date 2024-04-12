Киану Ривз сломал колено во время съемок фильма "Удача"

Канадский актер Киану Ривз получил перелом колена, когда споткнулся о ковер и упал во время съемок кинокартины "Удача". Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на режиссера фильма Азиза Ансари.

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Во время съемок он посоветовал актеру прийти в себя наедине с собой.

"Примерно на 15-й день съемок я сказал ему: "Эй, просто иди и остынь в своей гримерке, отдохни 15 минут". И он по пути споткнулся о ковер. Он закричал: "Мое колено!" – сказал режиссер.

Однако артист решил остаться на съемочной площадке и принял участие в нескольких сценах. Кроме того, Ривз хотел отыграть эпизод с танцем героя, но Ансари его отговорил.

В мае прошлого года рок-группа Киану Ривза Dogstar дала первый за 20 лет концерт. Музыканты выступили на фестивале BottleRock Napa Valley. Они исполнили песни из первых двух альбомов и из грядущего. Dogstar также анонсировала тур в поддержку еще не вышедшего альбома.

Ранее боевик "Джон Уик – 4", в котором Ривз исполнил главную роль, стал лидером проката в России и СНГ. Согласно неофициальным и предварительным данным, фильм собрал 191,7 миллиона рублей с 30 марта по 2 апреля 2023 года.