Алкоголь, конфликт с Дорониной, пластика: как живет актриса Ирина Акулова

Актриса Ирина Акулова обрела популярность благодаря роли Алевтины в советском фильме «Экипаж». Чем сейчас занимается артистка, какие последние новости выходили о ней?

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Чем известна Ирина Акулова

Актриса родилась 8 июня 1951 года в городе Кинешма Ивановской области. Она окончила Школу-студию МХАТ. Ирина Акулова начала играть в московских театрах в студенческие годы. Она играла в «Современнике» и в Московском художественном театре.

Дебют актрисы в кино состоялся в ленте «Офицер запаса», затем она снялась в фильмах «Блокада», «Розыгрыш», «Если я полюблю…». Известность Акуловой принесла роль в картине «Экипаж» Александра Митты, где она сыграла жену героя Анатолия Васильева Алевтину.

Ирина Акулова также работала актрисой дубляжа. Ее голосом говорят герои зарубежных лент «Интервью с вампиром» и «Полицейская академия».

Что известно о личной жизни Ирины Акуловой

Первым мужем Акуловой был народный артист России Вячеслав Жолобов. В 1972 году у них родился сын Дмитрий, но в 1976 году брак распался. Воспитанием ребенка занимались родители актрисы.

Во второй раз Ирина Акулова вышла замуж за актера Петра Смидовича, они прожили около трех лет и развелись. Третьим мужем актрисы был коллега Николай Пузырев. Их брак распался после того, как он уехал в Австралию и завел новые отношения.

В 2020 году артистка в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказала, что познакомилась с мужчиной, который стал для нее опорой в жизни. Возлюбленный был моложе Акуловой на 17 лет. Он ухаживал за ней и предлагал стать его женой, но трагически погиб.

Что известно о конфликте Акуловой с Татьяной Дорониной

Ирина Акулова после разделения МХАТа на два театра перешла в труппу артистки Татьяны Дорониной, которая стала худруком и директором МХАТ имени Максима Горького. По словам актрисы, отношения с руководством у нее не складывались.

Акулова предполагала, что Доронина ревновала ее к роли Настены в пьесе «На дне». Они играли ее по очереди. Со временем у актрисы практически не осталось ролей, и она приняла решение уволиться.

«Мой последний день во МХАТе — разыскиваю худрука Татьяну Доронину. Она сидит в буфете и попивает кофе, царственно прихлебывая из чашки. Молча кладу заявление об уходе, подаю авторучку. Доронина смотрит надменно: что я принесла? Потом так же молча ставит свою размашистую подпись. На мгновение наши взгляды встречаются. В глазах Татьяны Васильевны читается торжество: „Я победила!“, на губах — легкая улыбка», — рассказала Акулова 7days.ru.

Чем сейчас занимается Ирина Акулова

После ухода из театра актриса уехала в родную Кинешму и больше не снималась в кино. Она приобрела деревянный дом и вела закрытый образ жизни. В программе Андрея Малахова Ирина Акулова рассказала, что к 70 годам сумела побороть алкогольную зависимость, которая появилась у нее во время работы в кино. Благодаря телевизионщикам в доме актрисы был сделан ремонт, также она согласилась на пластическую операцию — подтяжку средней зоны лица.

На настоящий момент 72-летняя актриса продолжает жить в Кинешме. Она получает повышенную пенсию за звание заслуженной артистки РСФСР, однако в «Прямом эфире» Акулова жаловалась, что сын перечисляет ей не все средства.