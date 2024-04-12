Минекаев из «Слова пацана» сыграет Арлекино в новой экранизации «Буратино»

В новой экранизации «Буратино» роль Арлекино сыграет актер Рузиль Минекаев. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщил продюсер картины Михаил Врубель.

— Сашу Петрова и Вику Исакову как кота Базилио и лису Алису мы представляли в прошлый раз. У нас прекрасная четверка артистов театра Карабаса-Барабаса: Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, играющий Арлекино, Марк Эйдельштейн и Анастасия Талызина — Мальвина, — уточнил он.

По словам продюсера, заглавного героя сыграет Виталий Корниенко. Во время съемок будет задействован специальный CGI-костюм. Производство стартует во второй половине лета. Авторы киноленты планируют выпустить ее в прокат к концу 2025 года, передает агентство городских новостей «Москва».

Минекаев, сыгравший Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался, что сильно боялся съемок с коллегой по цеху Сергеем Буруновым.

Недавно актер рассказал, что его мама все еще не может осознать масштаба его популярности. По словам актера, его мать надеялась, что сын выберет другую профессию. Она предлагала ему стать стоматологом, однако Рузиль решительно отказал, после чего такие разговоры закончились.