Роберт Дауни-младший вышел в свет в обуви на каблуках и прозрачной рубашке

Американский актер, продюсер и музыкант Роберт Дауни-младший вышел в свет в необычном образе. Соответствующие снимки приводит издание The Sun.

59-летний герой фильмов о супергероях пришел на премьеру сериала «Сочувствующий» в Лос-Анджелесе, съемками которого занималась телестудия HBO. Знаменитость выбрала для мероприятия серый классический костюм, черную прозрачную рубашку и лакированные туфли. На размещенных фото видно, что обувь оформлена массивным каблуком.

Также звезда «Железного человека» дополнил свой внешний вид очками с оранжевыми линзами, кожаным ремнем, часами и браслетом, украшенным бусинами.

В сентябре 2022 года британская звездная стилистка Миранда Холдер объяснила тягу мужчин к женской одежде усталостью от множества правил и запретов во всех сферах жизни. По словам эксперта, мода всегда отражает настроения людей, сформированные теми или иными изменениями в мире.