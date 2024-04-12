«Лед-3», фильм Пригожина, Украина: как живет актриса Марина Денисова

Актриса Марина Денисова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, почему внесена в черный список Украины, как связана с бизнесменом Евгением Пригожиным?

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Чем известна Денисова

Марина Денисова родилась 21 марта 1983 года в Нойштрелитце в семье военного. Позже семья переехала в Белоруссию.

В 2004 году Денисова окончила Белорусскую государственную академию искусств по специальности «актриса театра и кино».

Дебют в кино случился в картине «Бабий Яр». Также Денисова снималась в проектах «Мужчины не плачут — 2», «Вызов», «Я сыщик», «Гадание при свечах», «Навигатор», «Месть», «Икорный барон», «Не уходи», «Она не могла иначе», «Сила Веры», «Хочу замуж», «Ментовские войны — 8», «Отогрей мое сердце», «Березка», «Пять лет спустя», «Святая ложь», «Солнцепек», «Курорт цвета хаки», «Кукловод» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Денисовой

Первым мужем Марины Денисовой был Александр Бондарев. В браке родился сын Роман, но вскоре супруги развелись.

Сейчас актриса замужем за оператором Геннадием Немых. Она приняла дочь супруга Екатерину от первого брака и воспитала девочку как родную.

Как Денисова связана с Пригожиным

В 2021 году Марина Денисова снялась в картине Евгения Пригожина «Солнцепек». Фильм рассказал о начале военного конфликта в Донбассе в 2014 году.

«Мне роль понравилась сразу. Я понимала, как ее можно сыграть. У меня отец воевал в Афгане, а мама ждала его, поэтому я знаю, что такое война. Но тем, кто с этим не сталкивался, играть было сложно. С другой стороны, у нас был прекрасный режиссер Максим Бриус, который делал акцент на людях, оказавшихся в определенных обстоятельствах. С его помощью и я поняла свою роль еще глубже», — длилась Денисова.

Она отмечала, что впечатления от съемок ленты были тяжелыми.

«Наши бабушки и дедушки говорили: „Лишь бы не было войны“. И на съемочной площадке ты осознаешь значение этих слов в полной мере. После команды „Камера, мотор“ все становится реальным, и ты переживаешь это по-настоящему. На съемках действительно были взрывы. Страшно, конечно. Не хотелось бы пережить такое в реальности. Наверное, для этих целей и снимается такое кино», — добавила артистка.

Почему Украина внесла Денисову в черный список

После выхода «Солнцепека» Марина Денисова попала в черный список Украины. Ей запретили въезд в страну.

Также в перечне оказались другие актеры фильма, среди которых Александр Бухаров, Владимир Ильин, Алексей Кравченко и Максим Дахненко. Помимо этого, в список занесли режиссеров, продюсеров и операторов ленты.

Чем сейчас занимается Денисова

Марина Денисова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Ревизор», «Воробьиная ночь», «Собака на сене», «Беда от нежного сердца», «Не покидай меня», «Рядовые» и «Ромео и Джульетта».

В 2023 году артистка снялась в мини-сериале «Сато». Сейчас в прокате идет фильм «Лед-3» с ее участием.

Также в 2024 году вышла картина «Панчер» с ее участием. Помимо этого, в ближайшее время можно будет увидеть сериал «Тайга», в котором тоже снялась Денисова.