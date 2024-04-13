Голливуд, тяжелая болезнь сына, помощь Бога: как живет актер Егор Пазенко

Актер Егор Пазенко продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, почему он стал верующим?

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Чем известен Пазенко

Егор Пазенко родился 25 февраля 1972 года в Симферополе в семье актеров Станислава Пазенко и Маргариты Бондаревой. Окончил Школу-студию МХАТ.

В кино дебютировал в 1998 году в картине «Кабала святош». Также артист снимался в проектах «Орел и решка», «Хорошие и плохие», «Брат-2», «Львиная доля», «Три богатыря», «32 декабря», «Влюбленный агент», «Счастливы вместе», «Игра в прятки», «Сердцеедки», «Исчезнувшие», «Настоятель», «Настоятель-2», «Последний секрет Мастера», «Забава», «Налет» и других.

С конца 1990-х пробовал себя в голливудских фильмах, сыграв в «Изгое», «Святом» и других. Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Пазенко

Первой женой Егора Пазенко была Юлия Прохорова. В браке родился сын Степан, но семейная жизнь не сложилась.

Вторая супруга — Алена Сидоренко. Актер отмечал, что встретил возлюбленную в тяжелый жизненный период.

«Неслучайно говорят, что в такие моменты Господь посылает тебе человека, который в каком-то смысле становится ангелом: спасает тебя и начинает опекать... Так я встретил свою нынешнюю супругу Алену. И с первого взгляда понял, что это — мой человек», — признавался он.

Сидоренко стала не только женой Пазенко, но и его менеджером.

«Жена — мой директор. Я полностью у нее под каблуком: отдаю ей 90% зарплаты», — шутил артист.

В 2013 году у пары родилась дочь Александра. Также он усыновил двоих детей Сидоренко от первого брака.

«У Алены было двое детей от первого брака. Я их усыновил и считаю своими детьми без каких-либо оговорок», — отмечал актер.

Почему Пазенко стал верующим

В 2009 году приемный сын Егора Пазенко Никита тяжело заболел, и после посещения горы Афон вся семья воцерковилась.

«Пришел к вере. Вся наша семья начала воцерковляться. Никита очень тяжело заболел. Знаете, когда болеешь сам, наверное, не так остро чувствуешь ситуацию. Но когда заболевает ребенок, которому ты хочешь помочь, но не можешь... Уверен, что именно так Бог дал нам с Аленой поверить и принять — не просто умом, но всем сердцем, — что все в Его руках. Есть дети, которым не помогают таблетки. И есть болезни, которые таблетками не вылечишь. И мы начали пробовать другие способы. Стали ходить в храм — поначалу просто свечки ставить. И так называемый процесс воцерковления стал набирать обороты сам собой», — вспоминал артист.

Он отмечал, что они с супругой побывали во многих монастырях.

«Мы побывали в очень многих монастырях. Встречались со старцем Адрианом в Псково-Печерском монастыре, со схиархимандритом Феофаном в Саранске, со старцем Илием из Оптиной пустыни. Разговаривали о болезни сына, пытаясь ему помочь. Проблема начала решаться. Нам стало намного проще. Особенно ценной для нас с Никитой была поездка на Афон. После возвращение Никите стало значительно лучше. И сейчас, слава богу, все очень неплохо. Мы всей семьей каждый день говорим Богу за это спасибо. Я уверен, что это испытание было нам послано, чтобы мы пришли к вере. И я от этого так счастлив!» — объяснял актер.

В 2022 году Пазенко стал ведущим цикла фильмов «Святые воины» на телеканале «Спас», посвященных «небесной армии святых» — от Федора Стратилата до Александра Пересвета.

Чем сейчас занимается Пазенко

Егор Пазенко продолжает творческую деятельность.

В 2023 году он снялся в сериале «Настоящий». В скором времени также должен выйти фильм «Илья Муромец» с его участием.