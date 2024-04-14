Желтый из «Слова пацана» рассказал о детской травме

Исполнитель роли молодого человека по кличке Желтый в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» в детстве столкнулся с непростым периодом. Андрею Максимову пришлось долгое время провести в больнице, чтобы восстановить изуродованное при несчастном случае лицо.

По словам актера, это произошло, когда ему было 12 лет. На Максимова упали металлические футбольные ворота, и молодому человеку они придавили не только лицо, но и ноги. Будущий актер получил тяжелые травмы, которые повлекли за собой несколько операций. Врачи собрали поврежденные части буквально по кусочкам.

— Я был в лагере. Обычно футбольные ворота вкопаны в землю, а в тот день они не были вкопаны в землю. Я повис на них, запутался ногами в сетке и просто не смог спрыгнуть. Они на меня упали и сломали все лицо, — рассказал актер, слова которого приводит StarHit.

Сериал наделал много шума, а еще успел завоевать тысячи сердец и даже нажить врагов. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с исполнителем одной из ключевых ролей Александром Самойленко — младшим о главных идеях и морали сериала.

Криминальная драма «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова о казанских группировках быстро набрала популярность после выхода. «Вечерняя Москва» постаралась ответить, почему сериал привлек к себе столько зрителей.