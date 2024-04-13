Александр Петров о жизни после свадьбы: «В голове много меняется»

Звезда «Текста» Александр Петров признался, что ему нравится семейная жизнь. Этим артист поделился на юмористическом шоу «Кстати», опубликованном во «ВКонтакте».

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«Да кайф! Чистый кайф! Это действительно новое качество. Причем я всегда раньше думал, мол, какая разница», — заявил актер.

По словам Петрова, после узаконивания отношений «в голове действительно многое меняется». При этом артист рад подобным изменениям и счастлив, что перешел на новую ступень в отношениях.

15 сентября Александр Петров женился и выложил фото с регистрации брака с Викторией Антоновой. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

С 2015 года Петров встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о помолвке, но в июне 2019 года сообщили о разрыве. С 2020 года состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской, с которой познакомился во время съемок фильма «Стрельцов».