Известному актеру из фильма «Достучаться до небес» грозит ампутация ноги

Звезда фильма «Достучаться до небес» Тиль Швайгер на протяжении двух недель принимает антибиотики и проходит лечение в больнице на Майорке.

В августе 2023 года актер получил рану на ноге. Он ударился голенью — в порез попали микробы. В результате у него образовалась язва, которая не заживает, а ухудшается с каждым днем, пишет «Пятый канал».

Существует риск того, что ногу придется ампутировать. Артист не теряет надежды, несмотря на неутешительные прогнозы врачей.

Ранее "СП" писала, что известный дрессировщик Юрий Куклачев перенес операцию на сердце.