Кто должен был сыграть главного героя в «Слове пацана» вместо Ивана Янковского

Несмотря на слухи о запрете сериала «Слово пацана» по телевидению, нашумевшее детище Жоры Крыжовникова выходит на экраны. Теперь телезрители НТВ смогут лично убедиться, насколько оправдана скандальная слава сериала. Идея проекта принадлежала режиссёру сериала Жоре Крыжовникову, прочитавшему книгу Роберта Гараева.

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Одной из главных сложностей было найти исполнителя Вовы Адидаса среди юных актёров – для этой роли требовался внушительный профессиональный опыт. Говорят, что режиссёр поначалу видел в роли Адидаса звезду «Ольги» Сергея Романовича. По крайней мере, об этом он сам заявил в соцсетях. Но актёр отказался от предложения, поскольку, по его словам, принципиально не снимается в постельных сценах. На роль пробовался и Рузиль Минекаев, сыгравший в итоге Марата.

«Съёмки в проекте стали для меня счастливым периодом жизни и в то же время определённым вызовом, потому что из-за графика мне нужно было успеть за три недели погрузиться в историю и в персонаж. Я всегда хотел поработать с режиссёром Жорой Крыжовниковым, и было очень лестно, что он увидел именно меня в роли Вовы», – поделился Иван Янковский.

Начинающему актёру Льву Черепанову изначально хотели предложить роль Кащея. Но после проб решили, что он будет убедительнее в образе Ромы. На Кащея пробовался Андрей Максимов, сыгравший в итоге Жёлтого. А роль досталась Никите Кологривому.

По словам Сергея Бурунова, после прочтения сценария у него внутри заклокотало, настолько всё было описано точно и правдиво.

«Всё действительно так и было, я видел всех этих людей. Я вырос в Орехово-Борисово Южном, но подобное происходило в каждом районе Москвы и по всей России. Я видел этих «пацанов», поэтому история меня, конечно, кольнула», – признаётся актёр.

По словам Сергея Бурунова, режиссёр поставил ему задачу сыграть полную растерянность несчастных родителей, у которых дети вляпались в такую дикость, ведь по-другому её никак нельзя назвать.

«К сожалению, происходившее – часть нашей истории, и от этого никуда не деться», – уверен Сергей Бурунов.

Появившийся на интернет-ресурсе проект обвиняли в романтизации бандитизма и формировании ложных представлений о криминальном мире в глазах молодёжи. В результате пошли слухи, что по телевидению «Слово пацана» покажут в урезанном виде. Однако на НТВ заверили, что никакой цензуры в сериале не будет.

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